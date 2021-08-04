'KKTC yurttaşlığı' dalga konusu oldu

KKTC yurttaşlığı, "Mezunum Satıyorum KKTC" adlı popüler sosyal medya platformda dalga konusu oldu.

12 bin kişinin izlediği platformda, "TC vatandaşı KKTC vatandaşı kolayca olabilir mi" sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti.

"UBP'nin peşinde koştur, seçim gelmeden vatandaşsın" ya da "Para varsa her şey olur" gibi yorumlar özellikle öne çıktı.

"KKTC Yurttaşlığı" ile ilgili son dönemde büyük bir hareketlilik olduğu iddia edilirken, özellikle de "istisnai yurttaşlık" verilen rakamlar açıklanmıyor.

Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin 1’nci fıkrasının C bendi, “istisnai” yurttaşlıklara işaret ediyor ve ikamet koşulu aranmıyor. Bu maddeye göre “zorunlu” durumlarda verilen yurttaşlıklarda, başvuru tarihinden geriye doğru Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 5 yıl kesintisiz ikamet etmiş olmak ayrıca Kıbrıs’ın kuzeyinde yerleşmeye karar verdiğini davranışı ile teyit etmiş olmak koşulları gerekmiyor.

Yasa’nın bu durumu “Yurttaşlığa alınması Bakanlar Kurulu’nca zorunlu görülenler” olarak açıklanıyor.