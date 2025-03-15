1 yılda 106 bin 550 TL sirkat iddiası

Girne’de satış sorumlusu olarak çalışan zanlı A.D., toplamda bir yılda müşterinin verdiği 117 bin 800 TL’nin 106 bin 550 TL’sini kendi hesabına havale yaparak sirkat ettiği gerekçesiyle yapılan şikâyet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ahmet Aşan olayla ilgili bulguları aktardı.

Aşan, 2024 yılı Şubat ile 2025 yılı Mart ayları arasında Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren CEE Limited isimli işletmede satış sorumlusu olarak çalışan zanlı A.D.’nin

konu işletmenin müşterisi olan R.D tarafından işletmeye yapılan toplam 117 bin 800 TL ödemenin 106 bin 550 TL’sini kendi şahsi hesabına havale yapmak suretiyle sirkat ettiği yönünde şikayet yapıldığını mahkemeye aktardı.

İşletme sahibinin konuyu polisin bilgisine 14 Mart 2025 tarihinde getirdiğini belirten polis, zanlı A.D.’nin derdest emri ile tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Aşan; mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu, ayrıca zanlının beyanlarının teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.