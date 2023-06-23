Haspolat’taki bir kasap dükkanında ve dükkan yanındaki van tipi araçta, toplamda 1 ton 103 kilo kaçak et bulundu. Olayla ilgili tutuklanan iki kişi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, B.S. ve Ö.Ö. isimli zanlıların “Gümrüksüz Mal Tasarrufu” suçlamaları üzerine tutuklandıklarını belirtti.

Polis, Perşembe gün Haspolat'ta faaliyet gösteren Özcan Kasap isimli işletmede alınan ihbar üzerine kontrol yapıldığını ve 500,2 kilogram mühürsüz kemikli taze sığır eti ile 40 kilogram mühürsüz taze kemikli kuzu eti bulunduğu bildirdi.

Polis, kasap dükkânı yanında bulunan 25 yaşındaki B.S. isimli zanlının kullanımındaki van araç içerisinde ise toplam 563 kilogram mühürsüz taze kemikli sığır etinin Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir mezbahadan kesilmeyerek gümrüksüz olarak mal tasarruf ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, olayla ilgili bir kişinin arandığını ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Haspolat’ta bir tona yakın kaçak et bulundu… İki tutuklu var