Haspolat’ta bir tona yakın kaçak et bulundu… İki tutuklu var

Haspolat’ta bir tona yakın kaçak et bulundu, 2 kişi tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, dün saat 18.45 sıralarında Haspolat’ta bir kasapta ve kasabın yanına park edilmiş araçta kaçak et bulundu.

45 yaşındaki Ö.Ö.’ye ait kasap dükkanında yapılan aramada 500 kg mühürsüz kemikli taze sığır eti ve 40 kg mühürsüz taze kemikli kuzu eti tespit edilirken, bahse konu iş yerinin yanında duran 25 yaşındaki B.S.’nin (E) aracında yapılan aramada 563 kg kemikli sığır eti bulanarak emare olarak alındı.

Bahse konu kişiler tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.