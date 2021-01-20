1 saatte 116 aşı

80 yaş ve üzeri vatandaşlar için Covid-19 aşılaması bu sabah itibariyle başladı. Aşılama sabah 08.30’da başladı, yaklaşık 1 saatte 3 sağlık merkezinde toplamda 116 kişiye aşı yapıldı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgiye göre Lefkoşa Pandemi Merkezi’nde şu ana kadar 80 yaş ve üzeri 73 kişiye covid-19‘a karşı ilk doz aşı yapıldı.

Bu sayı Girne Akçiçek Hastanesi’nde 42, Maraş Sağlık Merkezi’nde ise 1 kişi olarak kayıtlara geçti.

Şu ana kadar Yenierenköy Sağlık Merkezi’ne aşılama ile ilgili herhangi bir başvuru yapılmadı.

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı tarafından 80 yaş ve üzeri için aşılama programı açıklanmıştı.

Açıklama şöyleydi:

“80 yaş üzeri aşı programı 20.01.2021 – 22.01.2021 tarihleri arasında Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 5 merkezde 80 yaş ve üzeri kişilere (1.01.1940 ve öncesinde doğanlara) Koronavirüs aşısı yapılacaktır.

Aşılama merkezleri şu şekilde:

1- Pandemi Merkezi 08.30 – 16.00

2- Girne Hastanesi 08.30-16.00

3- Güzelyurt Sağlık Merkezi 12.00-16.00

4- Yenierenköy Sağlık Merkezi 08.30- 16.00

5- Maraş Sağlık Merkezi 08.30-16.00″

Cengiz Topel’de de aşılama yapılacak

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları istişare sonucunda 80 yaş ve üzeri için bugün Cengiz Topel Hastanesi’nde aşılama yapılacağını söyledi. Kaya, bundan dolayı bölgedeki 80 yaş üzeri yurttaşların Güzelyurt'ta yığılmaya neden olmamak için Perşembe gününden itibaren Cengiz Topel Hastanesi’nde aşılarını yaptırmaların daha uygun olacağını ifade etti.

Girne Belediyesi, 80 yaş üstü vatandaşlara Covid-19 aşısı için Girne Akçiçek Hastanesi'ne servis sağlayacak

Girne Belediyesi, belediye sınırları içerisinde yaşayan 80 yaş üstü vatandaşlara, Covid-19 aşısı için Girne Akçiçek Hastanesi'ne servis sağlayacak.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimine göre, bugünden başlayarak Cuma gününe kadar 1 Ocak 1940 ve öncesinde doğanlara ulaşım yardımında bulunulacağı duyuruldu.

Aşı olmak isteyenler, belediyenin Sosyal İşler Şubesi ekipleri tarafından evlerinden alınıp 08.00-15.00 saatleri arasında Girne Akçiçek Hastanesi'ne götürülerek, aşı olduktan sonra yeniden evlerine bırakılacak.

İlgilenenlerin 0533 870 20 10 numaralı telefondan Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi'ne ulaşabileceği belirtildi.

Fotoğraflar: Fehime ALASYA