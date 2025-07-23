Dikmen Belediyesi, Boğazköy Özyalçın Sitesi’nde çevre düzenlemesi yaptı

Dikmen Belediyesi, Boğazköy'deki Özyalçın Sitesi’nde çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Çalışmalar kapsamında; ağaç budama, genel temizlik ve çevre estetiğine yönelik düzenlemeler tamamlanarak bölge halkına daha sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı sunulmuştur.

Belediyemiz, kent estetiğini korumak ve çevre sağlığını gözetmek adına bölge genelinde çalışmalarını planlı şekilde sürdürmektedir" denildi.