Zeytinde beklenti 40 bin ton rekolte!

Geçen yıl yaklaşık 15 bin ton zeytin üretiminin gerçekleştiğini ifade eden zeytin ve zeytinyağı üreticileri, bu yıl ise 40 bin tona yakın hasılat alacağını ön görüyor. Tarlada yüzünün güldüğünü belirten üreticiler, bürokrasideki bazı aksaklıkları eleştirdi…

Rekolteden memnun üretici, sektördeki, ürün hasadındaki işgücü temini, toplu tüketim noktalarında yer alan ‘kaçak yağlar’,iç piyasadaki tüketim ve üretimin kayıt altında olmaması ve ithal yağ tüketimine ilişkin ‘kontrolsüzlük’ kaygısına işaret etti.

Fehime ALASYA

Geçen yıl ülkede yaklaşık 15 bin ton zeytin üretiminin gerçekleştiğini ifade eden zeytin üreticileri, bu yıl ise 40 bin tona yakın hasılat alacağını ön görüyor.

Kışın yoğun gerçekleşen yağmurlar, tarladaki zeytinlere bereket getirdi, üreticilerin beklentisini arttırdı…

Geçmiş yıllara oranla bu yılki zeytin hasadının çok bereketli olacağını belirten zeytin ve zeytinyağı üreticileri, ülkeye yağ ithali izni verilmesinden dolayı kaygılı.

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe ülkedeki üretim ve tüketim oranlarının yıllardır kayıt altına alınamamasından ötürü, yağ ithalinin ‘kontrolsüz’ olacağını savunan bazı üreticiler, bunun sıkıntı yaratacağını ön görüyor.

Bu yılki rekoltenin yüksek olduğunu anlatan üreticiler, sektördeki sıkıntılara değindi.

ZEYSAN Başkanı Ziya Sezey: “Sıkıntılar giderilmeli, rekolte çok güzel”

Bu yılın oldukça bereketli geçeceği konusunda zeytin ve zeytinyağı üreticileriyle hemfikir olan Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkanı Ziya Sezey ise sektördeki sıkıntıların giderilmesiyle üreticilerin yüzünün güleceğine vurgu yaptı.

Ayrıca yağ ithali ile hem üretici hem de tüketicin yüzünün güleceğini savunan Ziya Sezey, ülkeye getirilen yağların yeni sezon ürünleri piyasaya çıkmadan tüketileceği öngörüsünde bulundu.

Sektörde söz konusu sıkıntılardan öne çıkan bazı satır başları ise ürün hasadındaki işgücü temini, toplu tüketim noktalarında yer alan ‘kaçak yağlar’, iç piyasadaki tüketim ve üretimin kayıt altında olmaması ve ithal yağ tüketimine ilişkin ‘kontrolsüzlük’ kaygısı gibi endişeler yer aldı.

Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkanı Ziya Sezey:

“Sıkıntılar giderilirse yüzümüz gülecek”

Geçmiş yıllara oranla bereketli bir yıl olacağını belirten Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkanı Ziya Sezey, sektördeki sıkıntıların giderilmesi durumunda yılın çok verimli geçeceğini kaydetti.

Sezey, YENİDÜZEN’e olan açıklamasında şunları belirtti:

“Geçmiş yıllara oranla bu yıl oldukça verimli bir yıl geçireceğimizi ümit ediyoruz. Özellikle adanın batı tarafı sulanan bölge olması itibariyle orta Mesarya ve Karpaz bölgesinden daha da verimli bir pozisyonda. Ama farklı sorunlarımız da şu anda gündeme taşınıyor. Hükümetin aldığı karar yasa dışı olan çalışanların yurt dışı edilmesine dair, ürün olduğu için mutlu olamıyoruz, hasat edememe gibi bir durumla karşı karşıyayız.

Yetkili mercilerle konuştuk, kendilerinden narenciyede uygulanan kontraktörlük sitemin bizde de uygulanmasını rica ettik. Ülkeye Türkiye’den işçi getirmekte zeytin hasadında uygulanan metodunun bizde de uygulanmasını istedik. Kontraktörlük sistemiyle işçi getirmek istiyoruz. Bu statü farkı da tamamen üreticiden yanadır. Narenciyeye uygulanan bu sistemin zeytin üreticisine de uygulanmasını talep ettik. Ancak bu yapılırsa elde edeceğimiz ürünle zeytin ve yağımızın tüketiciye yeteceğini ümit ediyorum.

Bunun yanında diğer sıkıntımız da toplu tüketim noktalarında yer alan ama market raflarında bulunmayan, otel ve lokanta gibi toplu tüketim noktalarında güneyden getirilen kaçak yağların kullanılmasıdır. Bu yasa dışı yollarla adaya getirilen ve insan sağlığını tehlikeye sokan, zeytinyağı olmayan ürününün kullanımı önlenmeli. Bu yerli ürün kullanımını ciddi oranda olumsuz etkileyecek.

ZEYSAN olarak bunun üzerine gideceğiz. Bu ürünü kullananların halka ifşa edilmesini isteyeceğiz.

Bugün bu sorunların giderilmesinin en büyük çıkış noktası, yerli üretim yapan, yerli üreticinin izinlendirmesinden geçiyor. İzni olanlar zeytinyağını üretip satabilecek, aksi halde bu kaçağın önüne geçmek mümkün değil. Geçmiş hükümete üretilen karar gündeme alınamadı, yeni hükümetten bu yarım işin tamamlanmasını istiyoruz. Gerçek anlamda üreticilerin belirlenmesi ve izinlendirmesini talep ediyoruz. Bu olumsuzlukların üzerinden gelinirse zeytin üreticisinin de, zeytinyağı üreticilerinin de güzel bir yıl geçireceğine inanıyorum.

Çakıstes hasadına 13’ünde izin verildi, ancak 1 ay sonra zeytin hasadı başlar dolayısıyla ithal edilecek olan yağ, yeni sezonun ürününü etkilemeyecek, tamamen bu ithal yağ bitecek ve sezona boş gireceğiz. Üreticiyi etkileyecek bir karar değildir. Bilakis üreticinin sağlığını ve marketlerdeki varlığımızı sürdürecek olan, hem üreticinin hem tüketicinin mutlu olacağı bir karardır. Bu arada zeytinyağı ithal izni iki ay önce verilmişti, yenile verilmiş ve yenil getirtiliyor durumda değil. Bu üreticiler arasında algı yanılmasına neden olabilir…

Yağ ithalinde hem üretici hem de tüketicin yüzü gülecek.”

ÜRETİCİLER NE DEDİ?

Zeytin ve Zeytinyağı Üreticisi Gazi Güney:

Geçmiş yılla oranla ürün daha iyi ama ya diğer unsurlar?

“Geçmiş yılla oranla ürün daha iyi ama bu üretim için her şey değildir. Diğer unsurlar da etkendir. Kooperatif aracılığıyla ülkeye gelecek olan yağın kontrollü olup olmadığını bilemiyoruz. Bu yağ kontrolsüz bir şekilde gelirse piyasa bundan nasıl etkilenecek merak konusu. Rekoltemiz yüksek, ithal edilecek olan miktar da yüksekse sıkıntı olacak. Kayıt rezervimiz yok. Ülkede üretilen ve tüketilen yağ miktarı maalesef bilinmiyor, üzerine de kontrolsüz ithal edilince ülkedeki fiyatlar çok düşüyor. Dünyanın en pahalı girdi maliyetlerine sahibiz ama gören yok. Artık dünyanın da ilerlediği noktada olan kooperatifleşme ile zeytin üretiminde büyük başarı sağladılar. Bunun ülkemizde de bir an önce uygulanması gerek. Kooperatifleşme olursa birçok sorunun üstesinden geliriz.

Hibe desteklerinden yararlanabilir, güneş enerjisi kurup, su ve elektrikten de tasarruf edebilir, bu örnekler daha da çok arttırılabilir.”

Zeytin ve Zeytinyağı Üreticisi Durmuş Aydın:

Üretim bizi güldürdü ama yağ ithali çok üzdü…

“Geçen seneye göre çok ciddi bir hasılat olacak 40 bin ton ada genelinde zeytin hasadı yapılacak diye tahmin ediyorum, geçen sene bu rakam yaklaşık 15 bin ton idi.

Zeytin yağı ithalat izni verildi, sektörün bazı aktörleri kendilerine menfaat sağlasın diye yağ ithal ediyor. Biz bu ithale kesinlikle kaşıyız. Anladık ki sektör kimsenin umurunda değil, önemli olan tek şey şahıs menfaatleridir. Sezonun hasat arifesindeki bu yağ ithali hareketi tüm yapıların toplumun o alandaki gelişimine yönelik değil, tamamen şahısların kullanabilecekleri, menfaatleri doğrultusunda oluşturulan yapılardır. Toplumla alakası yoktu.

Bize de ithali sordular, herkes 3-5 ton alsa tamam da 60 ton ithal yağ alacak olan kişiler var. Bu tamamen ticari, ucuza yağ alacaklar, yerli üreticilerin ürünü elinde kalacak veya fırsatçılar fiyat düşürmeye çalışacaklar. Biz ürünün hakkını korumaya çalışan kişilerin ithal edenlerle rekabet gücü çok azalacak. Üretim bizi güldürdü ama yağ ithali çok üzdü…

En iyi satıcının en iyi performansıyla yıllık 100 ton olduğu adada, neden hasat arifesinde bu izin verildi?”