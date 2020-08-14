YÖDAK'tan KKTC üniversiteleri için öneri

YÖDAK, pandemi nedeniyle KKTC üniversitelerinde yeni eğitim döneminde bir programa ait derslerin yüzde 40’ının destek eğitim yöntemleriyle verilebilmesine, uygulamaların ise yüz yüze yapılmasına karar verdi.

Bir dersin teorik kısımları destek eğitim yöntemleriyle verilebilecek, uygulama saatleri yüzyüze yapılabilecek, destek eğitim yoluyla verilecek (tamamen teorik) derslere özellikle 2020-2021 Güz döneminde daha fazla yer verilecek, uygulama ağırlıklı dersler ise yüz yüze yapılacak.

YÖDAK, bu önerilerinin, üniversite senatoları tarafından karar verildikten sonra kesinleşmesine ve YÖDAK’a 28 Ağustos'a kadar bildirilmesine karar verdi.