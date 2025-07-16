Ercan'da 'işgal' kaosu

Ercan Havalimanı'nda taksicilerle havalimanı işletmecisi T&T arasında 'işgal' gerginliği yaşanıyor.

Polis, ambulans ve taksicilerin araçlarını park ettiği alan, dün gece, uçuşun ve yolcuların olmadığı saatlerde, sessiz sedasız bordür taşlarıyla T&T tarafından kapatıldı.

Polisin gelip bordür taşlarını kaldırması bekleniyor.

Bir süredir devam eden gerginlik, geçtiğimiz hafta şiddet olaylarının yaşanmasına neden olmuştu.

Taksicilerin aktardığına göre şirket, hemen her gece bir bordür taşı eklemeye başladı. Dün gece ise yol tamamen kapatıldı.

Taksi sahipleri, tüm dünyada olduğu gibi, yolculara kolayca ulaşabilecekleri bir alan ve durak talep ediyor.

Ancak T&T, bunu ücret karşılığında yapabileceğini ifade ediyor.

Ancak mevzuata göre taksicilerin ücret ödeyebileceği tek merci, belediyeler.

Bu kapsamda T&T'nin ücret talep etmesi yasaya aykırı.