Yeniboğaziçi yasta

Mormenekşe sakinlerinden Nimet Öztürk (E-55) dün geçirdiği ani kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Yeniboğaziçi Belediyesi personeli olan Nimet Öztürk'ün iki çocuk babasıydı.

YENİDÜZEN’e konuşan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, dün 15:00 sıralarında Öztürk’ün kalp krizi geçirdiğini ifade ederek, Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi. Öztürk’ün Mağusa Hastanesi’nden Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini aktaran Zurnacılar, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Belediye çalışanlarının ve bölge halkının üzgün olduğunu belirten Zurnacılar, Öztürk ailesine de başsağlığı diledi.

Öztürk’ün cenazesinin ne zaman kaldırılacağı bugün belli olacak.