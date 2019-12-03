Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Yeniboğaziçi yasta
Yeniboğaziçi yasta

Yeniboğaziçi yasta

Mormenekşe sakinlerinden Nimet Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

A+A-

Mormenekşe sakinlerinden Nimet Öztürk (E-55) dün geçirdiği ani kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Yeniboğaziçi Belediyesi personeli olan Nimet Öztürk'ün iki çocuk babasıydı.

YENİDÜZEN’e konuşan  Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, dün 15:00 sıralarında Öztürk’ün kalp krizi geçirdiğini ifade ederek, Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi. Öztürk’ün Mağusa Hastanesi’nden Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini aktaran Zurnacılar, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Belediye çalışanlarının ve bölge halkının üzgün olduğunu belirten Zurnacılar, Öztürk ailesine de başsağlığı diledi.

Öztürk’ün cenazesinin ne zaman kaldırılacağı bugün belli olacak.

 

 

Bu haber toplam 119 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler