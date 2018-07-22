‘Yeni terminoloji bütün dünyaya lazım’

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu, dünyanın bütün çatışmalı bölgelerinde basında ve hayatın diğer alanlarında ‘terminolojide yenilenme’ ihtiyacı olduğunu söyledi. Kıbrıs’ta basın için hazırlanan tavsiye nitelikli ‘Terminoloji Sözlüğü’nün evrensel bir konsepte sahip olduğunu vurgulayan Özuslu, ötekileştirmenin yarattığı tahribatın önüne geçebilmek için dilin ve kelimelerin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

AGİT Basın Özgürlüğü Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘15’inci Güney Kafkasya Medya Konferansı’ 18-19 Temmuz tarihlerinde Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yapıldı. Konferansa ‘uluslararası uzman’ sıfatıyla davet edilen KTGB Başkanı Sami Özuslu ‘Sahte Haber ve Dezenformasyon Çağında Kaliteli Bilgi’ başlıklı bölümde konuştu. ‘Bölünmüşlük ve Dezenformasyon Adası Kıbrıs’ başlıklı sunumunda Özuslu Kıbrıs’la ilgili genel bilgiler verdi, adanın geçmişte yaşadığı olaylar ve bunların basındaki izdüşümlerinden söz etti.

Kıbrıs adasında soğuk savaş döneminde bölündüğünü ve bölünmüşlüğün hayatın her alanına yansıdığını anlatan Özuslu, Kıbrıslı Türk ve Rum makamları arasında tescil meselsi yüzünden ‘hellim’in bile çatışma malzemesi olabildiğine işaret etti.

Çatışmacı zihniyetlerin Kıbrıs’ta basını da ‘propaganda’ mecrası olarak kullanageldiğini örnekler vererek anlatan Özuslu, tarih kitaplarında ve gazete sayfalarında yer alan tek yanlı bilgilerin toplumlar arasında birleşmeyi değil ayrılığı körüklediğini söyledi.

Bayraktar Camii’nin bombalanması, İstanbul’daki 6-7 Eylül olayları gibi geçmişte basın yoluyla yayılan ‘sahte haber’lerin provokasyonlara neden olduğunu ve büyük yıkımlar getirdiğini kaydeden Sami Özuslu, günümüzde de benzer haber ve yorumların basında yer almaya devam ettiğini kaydetti.

Özuslu Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu alan Kıbrıslı Türkleri ‘110 bin Türk Rum oldu’ başlığıyla duyuran Türkiye’deki bazı yayın organlarının yaptıklarını örnek olarak gösterdi.

Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’dan gazeteciler, devlet temsilcileri, akademisyen ve sivil toplum temsilcilerinin davetli olduğu konferanstaki konuşmasında Türkiye medyasının Kıbrıslı Türkler üzerindeki etkilerinden de söz eden Özuslu, 22 Ocak 2018’de Afrika gazetesine ve meclise yapılan saldırının Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gerçekleştiğine vurgu yaptı.

Konuşmasında bütün bu olumsuzluklara rağmen ‘çatışma kültürü’ yerine ‘uzlaşı kültürü’ne yaklaşmak için basın alanında atılan adımlara da değinen Özuslu, Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteci örgütlerinin çalışmalarından söz etti. AGİT’le işbirliği halinde ‘Genç Gazeteciler Değişim Programı’nın başarıyla yapıldığını anlatan Özuslu, geçen hafta kamuoyuna açıklanan ‘Terminoloji Sözlüğü’ hakkında da bilgi verdi.

Özuslu, tamamen tavsiye nitelikli sözlüğün dünyanın bütün çatışmalı bölgeleri için bir örnek olabileceğini anlattı.

Konferansa katılan gazeteciler, sivil toplum örgütü temsilcileri ‘Terminoloji Sözlüğü’ne büyük ilgi gösterdi. KTGB Başkanı Özuslu’nun yanında getirdiği birkaç sözlükler hemen tükenirken, sözlük hakkında daha geniş bilgi talep edenler de oldu.

15 yıldır düzenli yapılan ‘Güney Kafkasya Medya Konferansı’nnda AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, AGİT Parlamenter Asamblesi Başkanı George Tsereteli ile İtalya Dışişleri Bakanlığı AGİT Bölümü Başkanı Antonionio Maggiore de hazır bulunarak birer konuşma yaptı.

Gürcü, Azeri ve Ermeni gazeteciler arasındaki diyaloğun güçlendirilmesini hedefleyen ‘Güney Kafkasya Medya Konferansı’na KTGB Başkanı Sami Özuslu’nun yanı sıra farklı ülkelerden toplam beş kişi de ‘uluslararası uzman’ olarak katıldı.