Barışın sembolü Bellapais Manastırı’nın taşlarının hafızalarına büyüleyici bir yolculuk

Murat OBENLER

20.Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali,14 Mayıs Çarşamba akşamı Hüseyin Kırmızı’nın “Belle Paix: Memory of the Stones” isimli piano süitinin galası ile tamamlandı. Neredeyse 800 yıl geriye giden tarihi ile hem ruhani, hem mistik hem mimari hem de turistik olarak adanın en önemli yapıları arasında yer alan Bellapais Manastırı’nın taşlarında saklı duran hikâyeleri, rüzgârda asılı duran eski duaları hep beraber hissettiğimiz konser bir nevi Bellapais’in ruhuna müzikal bir selam duruşu da olurken Hüseyin Kırmızı(Japon) konukları taşların hafızalarının izinde uzun bir zaman yolculuğuna ve iç yolculuğa çıkardı.Hayalle gerçek arasında, geçmişle bugün arasında bir yolculuk

Piyano ve synthesizer eşliğinde hayalle gerçek arasında, geçmişle bugün arasında, yapı ile sesin, sessizlik ile anlamın arasında notalar yoluyla uçan Hüseyin Kırmızı(Japon) gecede Prelude: Whispers of Time, Echoes from the Stones, Ruins and Glories, Monk’s Lament, Nocturne in Bellapais, Echoes of a forgotten prayer, Finale: Ethereal Silence bölümlerinden oluşan süitini icra etti.

Kırmızı : “Manastır Barışın hâlâ daha mümkün olduğunun güçlü bir sembolü”

Barış Manastırı’nın yüzyıllardır barışa adanmış bir yapı olarak ayakta duruşundan yola çıkarak savaşların egemen olduğu günümüz dünyasında barışın hâlâ daha mümkün olduğunun güçlü bir sembolü olduğunun altını çizen Kırmızı eserinde bu barış umudunu da salondaki konuklara notalarla yansıttı. Büyük beğeni toplayan konserde sanatçıya çiçeği kendi kızı Era takdim ederken sanatçı bir de bis yaptı.