21. Kıbrıs Tiyatro Festivali başlıyor
Bu yıl Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ‘21. Kıbrıs Tiyatro Festivali’, 20 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında, 3 şehirde tiyatro severlerle buluşuyor.
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Bu yıl Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ‘21. Kıbrıs Tiyatro Festivali’, 20 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında, 3 şehirde tiyatro severlerle buluşuyor. Belediyeden alınan bilgiye göre, Biletler, www.gisekibris.com, www.kibrisbiletcim.com, www.adatickets.com, ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilecek.
FESTİVAL KİTAPÇIĞI
https://girnebelediyesi.com/.../kibris_tiyatro_festivali.pdf
SATIN ALMAK İÇİN
www.gisekibris.com www.kibrisbiletcim.com www.adatickets.com
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Etiketler : tiyatro, girne belediyesi, gazimağusa belediyesi, lefkoşa türk belediyesi