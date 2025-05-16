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21. Kıbrıs Tiyatro Festivali başlıyor

21. Kıbrıs Tiyatro Festivali başlıyor

Bu yıl Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ‘21. Kıbrıs Tiyatro Festivali’, 20 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında, 3 şehirde tiyatro severlerle buluşuyor.

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Bu yıl Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ‘21. Kıbrıs Tiyatro Festivali’, 20 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında, 3 şehirde tiyatro severlerle buluşuyor. Belediyeden alınan bilgiye göre, Biletler, www.gisekibris.com, www.kibrisbiletcim.com, www.adatickets.com, ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilecek. 

FESTİVAL KİTAPÇIĞI

 https://girnebelediyesi.com/.../kibris_tiyatro_festivali.pdf

SATIN ALMAK İÇİN 

www.gisekibris.com www.kibrisbiletcim.com www.adatickets.com

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