‘Neşriyatın Külliyen Karartılması’ Uygulamasına Getirilen Yeni İstisnalar

Tutku Tuğyan

Devrimci Anti-Eğitim Konseyimiz (DAEK), Devrimci hükümetimiz tarafından çıkarılan “Eğitimin Sonlandırılması” kanunu çerçevesinde düzenlenen tüm uygulamalara fiilen katılmış ve katkı koymuştur. Tüm meskenlerde özellikle okulların, kütüphanelerin ve diğer eğitim kurumlarının kapatılması uygulamaları sayesinde büyük bir kaynak yaratılmıştır. Ayrıca Konseyimiz, “Okuma-Yazma Yaşının Kademeli Olarak Yükseltilmesi” talimatnamelerini harfiyen uygulamaktadır. Sokakta hâlâ okuma-yazma bildiği saptanan [dört bin-yüz-üç] adet küçük, ileride [on-iki] yaşını geçmeleri ile birlikte yeniden öğrenmek üzere, “Unut! Yeni bir Umut” sloganı ile duyurduğumuz Unutuş celselerine düzenli olarak devam etmektedirler. Konseyimiz, çocuklarımızın devrimci yapı sökümüne tekmil maruz kaldıklarından emin olmak için onlara futbol rekabeti ve giyim kuşam gibi konularda ilâve celselerle aşı uygulamalarına nezaret etmektedir. Bahsi geçen uygulamalar sayesinde yarıdan fazla okuma-yazma unutturma oranına ulaştığımızı ifade eder, [iki bin- üç-yüz-yedi] küçüğümüzü bigâne halde sokaklara geri salmanın onurunu yaşadığımızı bildiririz. DAEK ayrıca Devrimci hükümetimiz tarafından yeni çıkarılan “Stratejik Kaynakların Korunması” kanunu çerçevesinde de üzerine düşeni yapmaktadır. Bu kanun çerçevesinde, yargı, bürokrasi ve diplomasi teati ve tutanakları dışında bilindiği gibi tüm neşriyatın ‘kaynak israfı’ babında değerlendirilmesi gündeme gelmiştir. Buna sadece kâğıt ve mürekkep değil, ekran enerjisi de dahil edilmiştir. Bunun üzerine Konseyimizce bütün kitap ve türevlerinin, gazete ve dergiler de dahil olmak üzere hangi tarza mensup olduklarına bakılmaksızın neşriyatın külliyen karartılması uygulaması başlatılmıştır. Yine ilgili sayfalar, çevrimiçi olarak da karartılmıştır. Konseyimiz neşriyatın külliyen karartılması uygulamalarına vakit kaybetmeden başlamış, esasında bugüne kadar yok edilen neşriyat bakımından, Edebiyat zümresinden örneğin [dört-yüz-yetmiş-altı] Roman, [üç-yüz-yetmiş-iki] Şiir, [iki-yüz-seksen-dört] Hikâye kitabının bütün verili suretlerini itina ile küle çevirmiştir. Bugün Konseyimize hükümetten gelen yeni talimatlar uyarınca neşriyatın külliyen yok edilmesi uygulamamıza bazı istisnalar getirilmiştir. Kaynakların korunması bakımından Konseyimiz, öncesinde çıkarılmış ‘Neşriyatın yeni kuralları tüzüğü’ne binaen, Roman/Hikâye/Şiir türevinden sadece bir tanesi olmak üzere her bir yazarın sadece bir yazı kaydedebileceğini, başka bir deyişle her yazarın birden fazla eseri olamayacağı kuralını katı bir disiplinle uygulayacaktır. Ayrıca gerek ‘paragrafların kaldırılması’ gerek ‘bazı noktalama işaretlerinin kaldırılması’ gibi şekli kurallarının da hâlâ geçerli olduğunu belirtir, istisnaların bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgularız. Buna göre, tüm neşriyatın karartılması uygulamasına istisna teşkil edecek olanlar, yeni talimatlara göre şu şekildedir: 1. Yargı, bürokrasi ve diplomasi teati ve tutanakları (münferit olarak her biri azami [iki] sayfa) 2. Roman (azami [üç] sayfa) 3. Hikâye (azami [bir] sayfa) 4. Şiir (illaki [bir] sayfa). Kıstaslara uymayan neşriyatın külliyen karartılması uygulamaları aksamadan devam edecektir. Söz konusu sayfaların belirlenmesindeki punto ve dizge esasları, DAEK çerçevesinde oluşturulan Son Dizge Kurulu bünyesinde değerlendirilip karara bağlanacaktır. Bir kez daha DAEK olarak Eğitimin Sonlandırılması yasası çerçevesinde oluşturulan tüm uygulamalara fiilen katıldığımızı ifade eder, istisnai olarak izin verilen edebiyatın minyatürleştirilmesi çalışmalarına da ivedilikle başladığımızı hatırlatırız. Bu uygulamaları kalben benimseyip geliştirdiğimizi, toplumdan eğitimin söküp atılması yönündeki çabalara kayda değer katkılar koyduğumuzu Devrimci hükümetimiz adına vurgulamak isteriz.

NOT: Bu metin tamamen kurmacadır.