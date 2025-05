Eskişehir’de 22.kez Uluslararası Film Festivali heyecanı yaşanacak

Türkiye’nin üniversite kimliği taşıyan tek uluslararası uzun metraj film festivali olan Eskişehir Uluslararası Film Festivali, bu yıl 22.kez gerçekleştiriliyor. 17 farklı ülkeden toplam 47 uzun metraj filmin yer aldığı festival 23-31 Mayıs tarihleri arasında yer alacak. Festivalin basın toplantısı, AÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile Festival Yönetmeni Doç.Dr.S.Serhat Serter’in katılımıyla Sinema Anadolu’da gerçekleştirildi.

Adıgüzel: “Eskişehir’in en önemli aktörlerinden biri Anadolu Üniversitesidir”

Anadolu Üniversitesi(AÜ) tarafından düzenlenen festivalin 26 yıl önce başladığını ve dört yıllık bir aranın ardından 23 Mayıs itibariyle 22’nci EFF’nin şehirle buluşacağına dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel: “Kültür sanat şehri olan Eskişehir’in en önemli aktörlerinden biri AÜ’dür. Bu festival sinema sektörünün öncü yapımlarını, Türk ve dünya sinemasında yönetilmiş önemli yapımları Eskişehir’de izleyicilerle buluşturan önemli bir festival. Akademik anlamda film festivallerinin ne şekilde yapıldığı, yapılacağı, yapılması gerektiği noktasında Türkiye’den ve dünyadan önemli bilim insanlarını Eskişehir’e davet edip huzurunuzda onlarla birlikte konuşmalar-tartışmalar gerçekleştiriyoruz ve bu programı TÜBİTAK desteği ile yapmış olacağız.”

“Festival Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir’i birleştiren bir köprü olacak”

22. EFF’nin önemli destekçilerinden birinin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü olduğuna dikkat çeken Rektör Adıgüzel sözlerine şöyle devam etti: “Festival sadece üniversitemiz öğrencileri için değil, Eskişehir için de büyük bir öneme sahip. Festivalimizin üniversitemizi ve şehrimizi birleştiren önemli bir köprü vazifesi göreceğini düşünüyorum. Festivalimiz sadece Eskişehirliler ile sınırlı değil, Türkiye’nin, dünyanın farklı yerlerinden de önemli misafirleri ve katılımcıları olacağını tekrar söylemek isterim.”

Sinema Onur Ödülü yönetmen Majidi, yönetmen Gören ve oyuncu Selen’e verilecek

Festival Yönetmeni Doç.Dr. S. Serhat Serter ise “Bu sene Sinema Onur Ödülü,İranlı yönetmen Majid Majidi’ye, yakın zamanda kaybettiğimiz Türk sinemasının büyük ustası yönetmen Şerif Gören’e ve oyuncu Suna Selen’e verilecek. Emek Ödülü ise yönetmen yardımcısı ve yapımcı Leyla Özalp ile ünlü görüntü yönetmenimiz, Yeşilçam’ın emektar ustalarından Erdoğan Engin’e, Sinema Kültür ve Katkı Ödülü ise bu yıl Fanatik Film’e verilecek.” dedi.

Filistinli yönetmenlerin filmleri Eskişehir’de

Bu yıla özel olarak “Ortadoğu Sineması” kategorisinde dünyada ve Türkiye’de vizyon şansı bulamayan ya da çok zor bulan beş filmin seyirciyle buluşacağına dikkat çeken Serter “Filistinli Yönetmen Majid Majidi söyleşi için bizimle olacak. Ayrıca, bu bölümde bu yıl En İyi Belgesel Oscar’ı alan ve dünyada neredeyse gösterim şansı bulamayan Gidecek Yer Yok adlı filmle birlikte, Türkiye’de ilk defa prömiyeri yapılacak olan, 22 genç Filistinli yönetmenin çektiği kısa filmlerden oluşan Sıfır Noktasından adlı film gösterilecek.” dedi.

Festivalin onur konuğu İranlı yönetmen Majid Majidi

Türkiye’den ve dünyadan önemli filmlerden oluşan seçki Sinema Anadolu ve Kanatlı AVM CinemapinkbyMaximum salonlarında takip edilebilecek. Festivalin onur konuğu bu yıl, İranlı yönetmen Majid Majidi oluyor. Majidi, Güneşin Çocukları ve Serçenin Şarkısı adlı filmleriyle festival seçkisinde yer alıyor. Güneşin Çocukları filminin 29 Mayıs’ta yapılacak gösterimin ardından Majidi, Sinema Anadolu’da seyircilerle bir araya gelecek.

Festival John Maclean’in yönettiği 2025 yapımı Tornado/Kasırga ile açılacak

John Maclean’in yönettiği Tornado/Kasırga filminin Türkiye prömiyeri ile açılışı yapılacak olan EFF’nde ayrıca Arcadia/Arkadya, Living The Land/İki Dünya Arasında, If Only I Could Hibernate/Keşke Kış Uykusuna Yatabilsem, Chaplin: Spirit of the Tramp/Chaplin: Serseri’nin Ruhu, From Ground Zero/Sıfır Noktasından filmlerinin de Türkiye prömiyeri yapılacak.

ScreenFest 4. Film Festivalleri Sempozyumu bu yıl EFF ev sahipliğinde düzenleniyor

Festival kapsamında hayata geçirilen Hakan Savaş Sinema Kültürüne Katkı Yarışması’nın kazananları, 31 Mayıs’ta Sinema Anadolu’da yapılacak törende açıklanacak. ScreenFest 4. Film Festivalleri Sempozyumu bu yıl EFF ev sahipliğinde düzenleniyor. Sempozyum İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu’nda 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Festivalin vazgeçilmezlerinden biri olan sinema derslerinde bu yıl da alanında fark yaratan isimler sinemaseverlerle buluşacak.