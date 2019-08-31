YDÜ'de Yüksek Lisans ve Doktora kayıtları devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 237 yüksek lisans ve doktora programları 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi kayıtları devam ediyor.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlar 23 Eylül Pazartesi günü mesai bitimine kadar devam edecek.

Açıklamada, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olmak isteyen kamu personeline %20 indirim uygulandığı da belirtildi.

Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan 237 yüksek lisans ve doktora programlarına güz dönemi için kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler daha detaylı bilgiyi www.neu.edu.tr web sayfasından veya 0 392 680 20 00 (dahili 5211-5225-5377) no'lu telefondan alabilirler.