YDP’de vaka sayısı 5'e çıktı

Yeniden Doğuş Partisi’nde karantina otelinde olan 10 kişinin ikisinde daha Covid-19 testi pozitif çıktı. YDP'de toplam 5 pozitif vaka olduğu belirtildi.

YENİDÜZEN’e konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, karantina otelinde olan 10 kişinin ikisinde daha dün Covid-19 tespit edildiğini ifade etti.

“İnsanlar Pazar günü isyan edip eylem yapacaklar”

YDP’de çıkan pozitif vakaların ardından temaslıların temaslısı olan kişilerin de ‘ev karantinası’ yerine karantina otellerine götürülmesini eleştiren Arıklı, “Özok Yurduna götürüp bu insanları temaslı diye attılar, ne arayan var ne soran var. İnsanlar Pazar günü isyan edip eylem yapacaklar. Ne ateş ölçümü, ne hasta muayenesi yapıyorlar. Pazar günü eylem hazırlığı içindeler. Temaslılar veya temaslıların temaslılarını da alıyorlar, ev hapsi uygulanabilirdi. Bu olacak şey değil.” dedi.