Yaz gecelerinde “tekno” rüzgarı
Gençler arasında son zamanların vazgeçilmez eğlence odağı, Technoport partileri hız kesmeden devam ediyor.
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Gençler arasında son zamanların vazgeçilmez eğlence odağı, Technoport partileri hız kesmeden devam ediyor.
Karantina sonrası eğlence dünyasına damgasını vuran Technoport partilerinde tekno müzik rüzgarı esiyor. Partiler, Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de belli aralıklarla yapılıyor.
Technoport partilerinin yenisi geçtiğimiz hafta sonu Girne, Ilgaz’daki Gillham Vineyard’ta yapıldı.
Tanınmış DJ’lerden Doğu ve Nowa’nın sahne aldığı partide, gençler tecno müzik ritimleriyle coşkunun doruklarına vardı. Eğlenceyi Burçin Aybars fotoğrafladı.
Technoport partileri 4-5 Temmuz’da Taşkent Doğa Parkı, Seyir Tepesi’nde devam edecek.
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Etiketler : techno
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