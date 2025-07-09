Girne Belediyesi Organizasyon Alanı yenilendi

Girne Barış Parkı içerisinde yer alan ve başta düğünler olmak üzere çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Girne Belediyesi Organizasyon Alanı, yenilenerek genişletildi.

Gün içerisinde çocukların ve gençlerin keyifle vakit geçirebileceği organizasyon alanı, akşam saatlerinde ise uygun ücretlerle çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek şekilde planlandı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre önümüzdeki süreçte ise Barış Parkı’nın yenilenmesi çalışmalarına start verileceği; parkın kuzey cephesinde otopark düzenlemesi yapılması ile taziye evi olarak da kullanılabilecek Kent Evi inşaatının da önümüzdeki süreçte hayata geçirileceği kaydedildi.