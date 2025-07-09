Lübnan Başkanı Avn Kıbrıs’a geldi, kuzeye “uzaktan baktı”

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in daveti üzerine Kıbrıs’a gelen Lübnan Devlet Başkanı Joseph Avn ile görüştü.

Bir günlük resmi ziyaret için adaya gelen Avn, Lefkoşa'daki cumhurbaşkanlığı sarayında Hristodulidis ile görüştü.

İki isim görüşmenin ardından Lefkoşa’da Yeşil Hat’tı gezdi. Avn’ın, ‘KKTC’ye uzaktan baktığı gezi sonrası Hristodulidis, Kıbrıs ve Lübnan arasındaki "mükemmel ilişkilere” vurgu yaptı.

Hristodulidis, "Mükemmel ilişkilerimiz var; çok yakın bir şekilde birlikte çalışıyoruz. Aynı zamanda, savunma, güvenlik, enerji, göç, ticaret ve turizm gibi alanlarda ikili iş birliğimizi güçlendirmek için daha fazlasını yapma konusunda net bir siyasi irade var." dedi.

Kıbrıs'ın önümüzdeki yılın başında Avrupa Birliği'nin dönem başkanı olacağını anımsatarak, hükümetinin “Lübnan ve bölgenin AB için önemini algılamak için her şeyi yapacağını” vurguladı.