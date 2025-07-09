Türkiye'de yapay zeka hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten” soruşturma açıldı

X'in yapay zeka aracı Grok'un kullanıcıların sorularına küfür ve hakaret içere yanıtlar vermesi sosyal medyada tartışma yarattı. TC Ankara Cumhuriyet Başşavcılığı Grok hakkında soruşturma başlattı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunun yapay zeka aracı Grok hakkında Türkiye'de soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başavcılığı son güncellemenin ardından takipçilerine küfürler içeren yanıtlar vermeye başlayan Grok hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık tutanağında, "X isimli sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan GROK isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama (TCK/216/2), Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK 299) ve 5816 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığına dair iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, grok tarafından paylaşılan yaklaşık 50 X paylaşımı hakkında "kamu düzenini koruma" gerekçesi ile 8/A maddesi kapsamında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkartılması kararı verdi. Siber haklar ve ifade özgürlüğü uzmanı hukukçu Yaman Akdeniz, Türkiye'nin grok'a sansür uygulayan ilk ülke olduğunu söyledi.

X'in yapay zeka asistanı Grok son güncellemenin ardından tartışma konusu olmuştu. Elon Musk güncellemenin ardından Grok'un daha "gelişmiş ve sofistike yanıtlar vermeye başlayacağını duyurmuştu. Ancak güncelleme üzerine Grok'un çok fazla küfürlü ve argo yanıtlar verdiği fark edildi.

X, Grok hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygunsuz paylaşımların farkındayız, kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar olduktan sonra nefret söylemini yasaklamak üzere harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve annesi hakkında küfürlü yanıt

Bazı kullanıcıların Grok'u TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi hakkında küfürlü paylaşım yapması için yönlendirmesi Türkiye'de tepkilere neden oldu. Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeşi Şafak gazetesinin X hesabında, "Bu alçaklıklara kim 'Dur' diyecek? X'in yapay zekası Grok'u kullanarak TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine küfür ediyorlar!" ifadeleri yer aldı.

Grok nedir?

X'in yapak zeka asistanı olan Grok ile kullanıcılar soru sorma, yanıt alma olanağına sahip olabiliyor. X'in Grok ile ilgili açıklamasında, bir yapay zeka modeli olan Grok ile ilgili "aldığınız tüm bilgileri bağımız olarak doğrulamanızı öneririz" uyarısı yer alıyor.