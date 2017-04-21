Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu üyeleri ve bir grup aktivist, Çalışma Bakanlığı Önünde pankart açıp, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

“Kadın cinayetleri politiktir”, “İsimler farklı, hikayeler aynı”, “Cinayetlere dur de”, “Burcular ölümsüzdür” ve “Yasta değil, isyandayız” yazılı pankart açan grup, kadın cinayetlerine İSYAN ETTİ, ÖNLEM İSTEDİ.

DAÜ Mor Kadın Platformu’nun da katıldığı eyleme, CTP Milletvekileri Doğuş Derya, Fazilet Özdenefe ve Armağan Candan da destek verdi.

Fotoğraflar : Hüseyin Özinal