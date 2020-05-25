Yangınlar gece de sürdü

Son günlerde ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar bitmek bilmiyor. Hamitköy ve Ağıllar köyünde dün gece çıkan iki ayrı yangının nedeni de ‘şiddetli rüzgar sebebiyle elektrik tellerinin bir birine çarpması’ olarak açıklandı.

Polis Basın Bülteni’ne yansıyan yangın haberlerinde Hamitköy ve Ağıllar köyünde, dün meydana gelen iki ayrı yangının da şiddetli rüzgar sebebiyle elektrik tellerinin bir birine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlardan dolayı olduğu belirtildi.

Hamitköy’de 4 dönüm anız, 20 balya yandı

Hamitköy’de saat 01:30 sıralarında, Cemsa Apartmanlarının arkasında bulunan arazi içerisinde çıkan yangında henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen 4 Dönüm anız ve 20 adet kare balya yanarak zarar gördü.

Ağıllar köyünde 12 dönüm biçilmemiş arpa, 200 balya yandı

Ağıllar köyünün kuzey kısmında bulunan mandıralar bölgesinde ise saat 02:00 sıralarında çıkan yangında Orbay Akkaplan’a ait 12 dönüm biçilmemiş arpa ve yaklaşık 200 adet kare vigo balası yanarak zarar gördü.

Yangın İtfaiye, Orman Dairesi, İskele Belediyesi’ne ait su tankerleri ve çevre halkının yardımı ile söndürüldü.

Polis, her iki yangınla ilgili de soruşturmanın devam ettiğini belirtti.