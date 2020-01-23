Yalan beyanda bulundu tutuklandı

Tutuklu bulunan iş adamı M.E.’ye Ronge Rover aracını takas karşılığında vermesine rağmen koçan işlemlerinin gerçekleştirilmemiş olmasını fırsat bilip, aracının karşılığını almadığına dair mahkemeye başvurup, yalan beyanda bulunduğu tespit edilen D.B., tutuklandı.

Aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlı, teminat talebiyle Girne Kaza Mahkeme’sine çıkarıldı.

Teminat’la serbest kaldı

Girne Adli Şube’de görevli Bülent Hapçı, zanlının Ronge Rover aracını takas karşılığında şu anda cezaevinde hükümsüz tutuklu bulunan iş insanı M.E.’ye verip karşılığında araç almasına rağmen, mahkemeye başvurarak aracın geri talep ettiğini, araç karşılığında herhangi bir karşılık almadığına dair beyan verip uydurma tanıklık yaptığını söyledi.

Zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Hapçı, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 150’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.