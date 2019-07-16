Vatandaşlık başvurusu olduğunu iddia etti

Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş operasyonları neticesinde ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı A.F., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar olayla ilgili bulguları aktardı.

Kırcalılar, A.F.’nin kontroller neticesinde ülkede 26 Mart 2018 tarihinden itibaren kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini ve aleyhine bir soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının ülkede ne maksatla bulunduğunun araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, hücrede kalmak istemediğini ve vatandaşlık için Bakanlar Kurulu’na başvurduğunu beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.