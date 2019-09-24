Üniversitelerde trafik eğitimi verilecek

KKTCELL Trafik Eğitim Parkı 2019-2020 Öğretim Yılı Açılışı 26 Eylül’de gerçekleştiriliyor.

Açılış Programı saat 9.30’da KKTCELL Trafik Eğitim Parkı’nda olacak

Dernekten yapılan açıklamada ayrıca, 26 Eylül Perşembe günü Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde, 16 Ekim Çarşamba günü Uluslararsı Final Üniversitesi’nde, 23 Ekim Çarşamba günü de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Trafik Oryantasyon Eğitimlerinin planlandığı ifade edildi. Eğitimler ilgi duyan tüm üniversite rektörlüklerine de teşekkür edildi.



TRAFİK ORYANTASYON EĞİTİMİ

Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerine, Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin, KKTCELL Trafik Eğitim Parkı’nda görevli trafik eğitmenleri, geçtiğimiz gün ‘Trafik Oryantasyon Eğitimi’ verdi.

Dernek Başkanı Doç Dr. Mehmet Zeki Avcı’nın karşılama konuşması yaptığı eğitimde, ülkemize yurt dışından gelen öğrencilerin, trafikte daha bilinçli olmaları ve trafikte farkındalık yaratılmasının önemi vurgulandı.

Trafik Eğitmenleri Vedia Ateş ve Nesil Garanti Özön öğrencilere, KKTC’nin kısa coğrafik tanımı, KKTC genel trafik kuralları, sol trafikte seyir, çember ve şerit kullanımı, kontrollü – kontrolsüz kavşaklarda geçiş hakkı, ehliyetin KKTC’de kullanılabilmek maksatıyla çevrilmesi, yurt dışından kendi aracını getirirken izlenmesi gereken prosedürler, emniyet kemeri yasası, motosiklet kullanımı, yaya güvenliği, ülkemizde yaşanan trafik kazalarının başlıca sebepleri ve sonuçları (hız, cep telefonu, alkol, trafik ışıkları vs) gibi konuları içeren, aynı anda hem Türkçe hem de İngilizce sunum gerçekleştirdi.