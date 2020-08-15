“Umudumuz Gelecek” için başvuru başladı

Umudumuz Gelecek Kültür Sanat Festivali 27 Ağustos Perşembe akşamı Lefkoşa Taşkınköy Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştiriliyor.

Genç Müzik Grupları ve Arda Gündüz konseri, el-işi stantları, sergi ve çeşitli aktivitelerin yer alacağı etkinlik ücretsiz ve tüm halka açık olacak.

Üretim Sokağı Kültür Merkezi, etkinlikte sahne almak isteyen genç müzik gruplarına açık olacak konser ve kurulacak olan el işi stantları için 23 Ağustos'a kadar 0542 863 66 60 numaralı telefondan bilgi alınıp başvuru yapılabileceğini duyurdu.