"Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitsizliği devam ediyor"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir kez daha kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi tüm dünyada ve ülkemizde de ortaya konmaktadır” denilen mesajda, uluslararası anlaşmalara rağmen toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin devam ettiği kaydedildi.

“Eşitsizliğin nedenlerine baktığımızda, kadınlara karşı aileden ve çocukluktan başlayan cinsiyetçi yaklaşımlar, siyasi, sosyal ve eğitim sisteminde yapılan değişimlerle muhafazakarlaştırılan ve bunlarla biçimlenen toplumsal değer ve rolleri; çalışma yaşamında baktığımızda ise, ataerkil toplum değerlerini kendi yararına kullanan kapitalist sistemin temel nedenler olduğu ifade edilebilir” denilen KTÖS ve KTOEÖS mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizde yıllardır, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, çevre ve eğitim alanında yapılan dayatmalar ve boyun eğen hükümetler tarafından uygulanan politikalarla değiştirilmeye, dönüştürülmeye çalışılan çağdaş laik demokratik toplum yapımızda, saygı, hoşgörü, demokrasi, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi birçok değerimiz değiştirilmeye çalışılmaktadır.

KTOEÖS ve KTÖS olarak eğitim ortamlarının, eğitim programlarının, eğitim materyallerinin barışçıl, hoşgörü kültürünü içeren ve ayrımcılıktan uzak bir anlayışla düzenlenmesinde ayrıca tüm emekçi kadınlara yıpranma payı hakkı tanınması, doğum izin sürelerinin düzenlenip arttırılması, demokrasi, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve de toplumsal değerlerimizin korunmasında mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

8 Mart’ta siz değerli öğretmenlerimizi ve tüm emekçi kadınlarımızı saygıyla selamlar, eğitim ve örgütlü mücadeleyle eşitlik ve adaletin tüm dünyada sağlanabileceğinin bir kez daha altını çizeriz.”