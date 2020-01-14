UBP'nin ilk ziyareti YDP'ye

Ulusal Birlik Partisi, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için parti adayını saptamak üzere 18 Ocak Cumartesi günü toplanıyor. UBP’den yapılan açıklamaya göre toplantının öncesinde UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar beraberindeki heyetle sivil toplum örgütleri ile temaslara başlıyor.

Tatar, yarın ilk olarak saat 14.00’te Yeni Doğuş Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Erhan Arıklı ve heyeti ile son siyasi gelişmelerin ele alındığı bir görüşme yapacak.

Tatar, saat 15.00’te de Demokrat Parti Lefkoşa İlçe Merkezi binasında Genel Başkan Fikri Ataoğlu başkanlığındaki parti heyeti ile aynı çerçevede bir araya gelecek.

Ersin Tatar ve UBP heyeti saat 16.00’da ise TMT Mücahitler Derneği’nde Vedat Çelik başkanlığındaki Milli Varoluş Konseyi ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Ziyaretlerini önümüzdeki günlerde devam edeceği bildirildi.