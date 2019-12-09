UBP habersiz açtı, sonra özür diledi

Meltem Sonay

2020 Bütçesi’nin görüşülmeye başlanacağı Meclis Genel Kurulu tartışma ile açıldı. Hükümet mensubu partilerin 26 yeter sayıyı sağlaması ile Muhalefet Milletvekilleri’ne haber verilmeden açılan Meclis Oturumu, tartışma yarattı.

Grup toplantısında oldukları sırada kendilerine haber verilmeden Meclis’in açılmasına tepki gösteren CTP Milletvekilleri söz hakkı istedi, o sırada Başkanlık Kürsüsü’nde olan Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’ye itiraz edildi.

Ekonomi, Maliye ve Bütçe Komitesi Başkanı Sunat Atun’un Bütçe Raporu’nu sunmak üzere kürsüye geldiği sırada da itiraz sürdü.

Meclis Başkanlığı’nı devralan Teberrüken Uluçay, itirazlar sonucu muhalefete usul gereği söz verdi, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘özür dilenmesini’ istedi, UBP Grup Başkan Vekili Özdemir Berova kürsüye geldi, art niyet olmadığını savunarak özür diledi.

Erhürman: “Bu yanlış hesabı yapan kimse çıksın özür dilesin”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 10 günlük maratonun başlangıcında yapılan şeyle ilgili özür dilenmesini istedi.

Saat 12’den önce Meclis Genel Kurulu’nun açılmadığını, bugün hiçbir şekilde kendilerine çağrı yapılmadan Meclis’in 10:15’te açıldığına işaret etti.

Bu yanlış hesabı yapan kimse çıksın söylesin, bu kadar saygısızlık ben görmedim. Burada olmasak anlarım. Tüm milletvekillerimizde buradaydık. Bu fikir kiminse çıksın özür dilesin de b aşlayalım. 10 gün boyunca buradayız, yapıcı muhalefet yapacağımızı söyledik.

Bu dahiyane fikrin sahibi kimse çıksın söylesin.” Başbakan'ın da, Başbakan Yardımcısı'nın da 'haberlerinin olmadığını' söylediklerini ileten Erhürman, kendilerinin her Meclis toplantısı gününde hükümetin toplanmasını beklediğinin altını çizdi.

Berova: “Art niyet yok, özür dilerim”

UBP Milletvekili, Grup Başkan Vekili Özdemir Berova, Tufan Erhürman’ın serzenişinde haklı olduğunu belirtti, 10 günlük bütçe marataonun başlamak üzere olduğuna işaret etti, art niyet olmadığını, 26 sayısının olmasıyla Meclis’in açıldığını söyledi.

Grup toplantısında olan CTP Milletvekilleri’ne haber verilmesinin gerektiğini belirten Berova, art niyet olmadığını söyledi, özür diledi.

Meclis Çalışanları’nın Muhalefet Milletvekilleri’ne sesleneceğini düşündüklerini kaydeden Berova, Bütün niyetin Meclis’in çalışmalarına erken başlaması olduğunu söyledi.

Töre: “Bana Başkan hazır değil dediler, açtım”

Zorlu Töre, UBP Grup Başkan Vekili’nin kendisine ‘Meclis Başkanı’nın hazır olmadığının ve Meclis’in açılması gerektiğinin’ iletildiğini söyledi, art niyet olmadığını savundu.

Kendisinden kaynaklanan bir olay olmadığını söyleyen Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 2-3 dakika ile kimsenin bir şey kazanmayacağına işaret etti.