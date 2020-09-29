TV buluşması öncesi: Tatar, ANKARA'ya

Başbakan Ersin Tatar, "Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan yeni gelişmeleri değerlendirmek" üzere bu akşam Ankara’ya bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti üzerine gerçekleşecek ziyarette, Covid-19 salgınının getirdiği daralma nedeniyle kamu maliyesinde ortaya çıkan sorunların aşılması, Türkiye ile KKTC arasındaki su boru hattındaki arızanın giderilmesiyle ilgili son durum ve Lefkoşa’da yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi inşaatında gelinen aşama da değerlendirilecek.

Ersin Tatar, bir süre önce duyurulan ve 6 adayın bir araya geleceği televizyon programına da "Ankara ziyareti nedeniyle" katılamayacak.

Ankara'daki görüşmede ayrıca 1 Ekim tarihinde başlayacak eğitim dönemi için Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın ülkede kullanılmasına ilişkin süreç de ele alınacak.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar arasındaki görüşmenin 20.00’de yapılması planlanıyor.