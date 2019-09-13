Tutuklulukları 4 gün uzatıldı

Doğanköy’de evinde, uyuşturucu, silah, mermi, eski eser ve define arama aletleri bulunan polis memuru Z.D.’nin suç ortakları C.S. ve S.B. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis, zanlıların 20 Haziran tarihinde tutuklanan polis memuru Z.D.’nin suç ortakları olduğunu ve yaklaşık üç aydır arandıklarını söyledi.

Polis, zanlı C.S.’nin Z.D., için yurt dışından tabanca ve canlı mermi ithal ettiğini söyledi. Zanlıların 8 Eylül tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaparken yakalandıklarını kaydeden polis, soruşturma kapsamında zanlı Z.D.’nin cep telefonunda zanlılarla bağlantısı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların geçmiş dönemde ülkede çalıştıklarını ve kullandıkları hatları tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, zanlıların kullanımında 2 adet cep telefonu bulunduğunu kaydeden polis, söz konusu telefonların inceleneceğini ifade ederek, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.