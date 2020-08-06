Türkiye'de Coronavirüs: 14 kişi hayatını kaybetti, 1153 yeni tanı kondu
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1153 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1153 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 798'e, vaka sayısı 237 bin 265'e yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR."
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Etiketler : Türkiye, coronavirüs
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