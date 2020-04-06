Türkiye'de corona virüsten can kaybı 649 oldu
TC Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de 75 kişinin daha corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybı sayısı 649'a yükselirken vaka sayısı da 3 bin 148 artarak 30 bin 217 oldu.
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TC Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de 75 kişinin daha corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybı sayısı 649'a yükselirken vaka sayısı da 3 bin 148 artarak 30 bin 217 oldu.
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