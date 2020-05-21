TÜRK-SEN’den hükümete eleştiri

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin koronavirüsü bahane ederek ülkedeki bütün ekonomik sıkıntının faturasını çalışanlara ve emeklilere ödetmeye çalıştığını ileri sürdü.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin kısmi mesai ve ücret desteğiyle ilgili konularda günde iki defe karar değiştirerek çalışanlarla alay ettiğini iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Önce kapalı olan iş yerlerindeki çalışanlara 1500 TL katkı verileceği kararı alan ve ondan sonra nerdeyse on defa kapsamla ilgili değişiklik yapan Hükümet şimdide İhtiyat Sandığında birikimi olan çalışanlara önce 5 ay süreyle 2000 TL katkı yapacağını açıkladı, daha sonra kamu çalışanları ve belediye çalışanları hariç 3 ay süreyle katkı yapılacağı söylendi. Ertesi gün Bakanlar Kurulunda bütün çalışanlara ödenmesi ve 5 ay süreyle uygulanması ile ilgili Resmi Gazete’de yayımladı, ertesi gün Çalışma Bakanı 5 ay değil 3 ay süreyle uygulanacağını duyurdu.

Bu süreçte Çalışma Bakanı ve hükümet her gün nerdeyse günde iki defa aynı konuyla ilgili kararlar değiştirerek çalışanlarla alay etmeye devam ediyor.

Türk-Sen olarak bu tür uygulamaları asla kabul etmediğimizi ve gerekirse yasal haklarımız kullanacağımızı herkesin bilmesini isteriz.”