Fehime ALASYA

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) imzaladığı “Turizm Sektöründe Yerli Üretimin Artırılması Etkinliği” işbirliği protokolü birçok sektörden tam not aldı.

Geçmiş hükümet döneminde başlatılan çalışmaların bir neticeye ulaştırılması, gelecek projeler için de umut ışığı oldu.

Protokol, iş dünyasını ortak noktada buluşturdu.

Tüm paydaşlar, Otelciler Birliği ve Sanayi Odası işbirliğinde atılan bu adımın yerli üretimi teşvik edeceği, arttıracağı, yerli istihdamın önünü açacağı ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı görüşünde hemfikir.

Projenin ülke ekonomisi yanında ülke kültürüne de büyük kazanç sağlayacağı düşünülüyor.

YENİDÜZEN’e konuşan iş dünyasının önde gelen isimleri söz konusu projeye gönülden destek verdiğini anlatarak, düşüncelerini paylaştı.

CTP Milletvekili, Eski Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros “Bugün yapılan bu işbirliği protokolü aslında Erhürman hükümetini attığı tohumların yeşermesi olarak yorumlanmalıdır” diyerek, takdir edilecek olan bir proje olduğunun altını çizdi.

İş Kadınlar Derneği Başkanı Şenay Ekingen, herkesin siyasi kimliğini bir yana bırakıp yerli değerlere ve üretime her şeyden daha çok destek verip yol açması temennisinde bulunurken, Limasol Bankası Genel Müdür Yardımcısı Müzeyyen Öztürkler, projenin yerli ürünlere büyük destek olacağı görüşünde.

Sektörün önde gelen temsilcilerinden Merit Kristal Otel Genel Müdürü ve KTOB As Başkanı Ercan Turhan, çalışmaların uzun dönemde yerli ürün kullanımını destekleneceğini ve artacağı görüşünde olduğunu ifade ederken, İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü de devletin de bazı çalışmalarla bu protokolün arkasında durması gerektiğini savundu.

PROTOKOLE TAM DESTEK…

CTP Milletvekili Fikri Toros:

“Protokol aslında Erhürman hükümetini attığı tohumların yeşermesidir, taktir edilmesi gereken bir adımdır”

“Dörtlü koalisyon hükümeti iktidarda iken, Tufan Erhürman’ın Başbakan olduğu dönemde aldığı çok önemli bir siyasi irade olmuştu.

Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi hedefi doğrultusunda öncü sektör olan turizmde yerli sanayi ürünleri kullanımını arttırmaktı.

Bu bir yandan yerli mal ve hizmet üretimini, istihdamı arttırıp, işsizlik sonunu azaltacak, yurt içi gelirlerini arttıracak, ticaret açığını azaltacak ve ekonomik büyümeye katkısı olacak. Bir ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için ekonomisinin büyümesi zaruridir.

Bugün yapılan bu işbirliği protokolü aslında Erhürman hükümetini attığı tohumların yeşermesi olarak yorumlanmalıdır. Bu açıdan çok sevindirici ve taktir edilmesi gereken bir adımdır.

Bugünkü açılışta video sunum yapıldı ve bu sunumda yerli ürünlerin turizm sektöründe ne kadar kullanıldığı paylaşıldı. Bu verilerde geçmiş hükümetin başlattığı bu uygulamanın ne kadar başarılı sonuçlar verdiğini gördük. Çok kısa zamanda büyük bir ilerleme kaydedildi. Bu daha da ileriye taşınacak. Bu açıdan her iki kurumu da yürekten kutluyorum. Bu sinerjinin diğer yerel sektörlerle de arttırılarak devam etmesini diliyorum.

Yerli ürünlerin kullanımını teşvik etmek ve arttırmak aynı zamanda kendi yerel kültürümüzün de tanıtılmasına da hizmet eden bir uygulamadır.”

İş Kadınlar Derneği Başkanı Şenay Ekingen:

“Umarım tüm siyasiler yerli değerlere ve üretime her şeyden daha çok destek verir, yol açar…”

“Ben aslında bu çalışmayı çok ama çok yerinde buldum. Yerli tüketimin desteklenmesi ülkemize çifte kazançtır.

Bu zaten yapılması gerekendi. Bu ülkeye gelen turistler, bize ait var olan şeyleri görüp taşımaktan mutluluk duyar ve bu zaten büyük bir beklentidir. Şimdi hayata geçecek, çok ama çok güzel bir çalışma…

Daha önce başlayan bu projenin sonlanması diğer yeni projelere de örnek teşkil eder. Ülkede var olabilmek için, gelişimimiz için bu art. Emeği geçen herkese teşekkürler, bu olaydan çok mutlu oldum. Üretelim yaratalım, istihdam edelim, satalım… Bence bu üretimi de yenileyecek. Ülkede çok fazla aranan ürünlerimiz, kenarda köşede kalmış ürünlerimiz, tümü yeniden hayata dönecek, her şey hatırlanacak… Umarım tüm siyasiler, siyasi görüşleri dışında, yerli değerlere ve üretime her şeyden daha çok destek verir, yol açar…”

Limasol Bankası Genel Müdür Yardımcısı Müzeyyen Öztürkler:

“Umarız örnek olur ve bu şekilde birçok proje hayata geçer”

“Bunlar çok güzel adımlar. Sıkıntılar tespit edilmiş, eksiklikler, sorunlar, sektörlerde nereler iyileşmeli, gibi birçok noktaya temas edilmiş. Bunların üzerinde iyileştirici önlemler alınacak. Bu çok yararlı bir protokol. Yerli ürünlere destek, ürünlerin standart hale getirilip otellere sunulması konusunda çok başarılı olacak. Toplantıda da vurgu yapıldı, çok uzun yıllar önce başlatılan projelerin devamı getirilip sonlandırılırsa devlet, ülke kazanır. Bu çok uzun soluklu olmasa da geçmişi bulunan bir proje ve sonuca ulaştı. Umarız örnek olur ve bu şekilde birçok proje hayata geçer.”

Merit Kristal Otel Genel Müdürü ve KTOB As Başkanı Ercan Turhan:

“Çalışmaların uzun dönemde yerli ürün kullanımını destekleneceğini ve artacağını düşünüyorum”

“Yeri ürün kullanmak çok arzuladığımız bir durum. Biz bu konuya çok destek veriyor ve tüm birimlerimizde de kullanmak için gayret ediyoruz. Çok güzel bir adım attık. Birkaç büyük otelin verilerini incelediğimiz zaman aslında bazı ürünlerde hatırı sayılır yerli ürün kullanıldığını görüyoruz. Bazı yerli ürünlerde istediğimiz miktarları nasıl arttırıyoruz onu araştırıyoruz. Burada ürün kalitesi, fiyatı ve arz güvenliği çok önemli… Bu çerçevede çalışmaların uzun dönemde yerli ürün kullanımını destekleneceğini ve artacağını düşünüyorum. Şu andaki durumda bile otellerde ciddi olarak yerli ürün kullanımı ve tüketimi var, bu projeyle daha da artacağından hiç şüphem yok”

İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü:

“Devlet de bu protokolün arkasında durursa çok yol kat edeceğiz aksi halde sadece imzada kalır”

“Bu çalışma bizden de onay aldı. Otellerin yeri üretimi desteklemesi hem üretimi hem istihdamı arttırıcı olacak.

Rekabet edebilirliği de unsurlarını devlet düzenleyecek. Mesela elektrik, gümrüklendirme gibi durumlara devlet el atmalı.

Piyasada üretilecek maddelerin ucuzlayacağı ve rekabet edebilir duruma gelmesi bekleniyor. Devlet de bu protokolün arkasında durursa çok yol kat edeceğiz. Ama devlet bunları yerine getirmezse sadece imzada kalır.

Düzenleme ve halkın anlayış ve farkındalığının da genişletilmesi çok önemli. Yerli ürünleri öne çıkaracak farkındalığı arttırmalıyız. Tüketici anlayışımız da bu bağlamada çok önemlidir. Vatandaşlar da baskı unsuru olmalı, yerli hellim, kahve, portakal suyu talep etmeli. Baskı da olursa o zaman yerli ürünün teşviki çok daha güzel yol kat eder. Bu projeyi gönülden destekliyoruz.”