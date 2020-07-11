Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, “Basın Günü” dolayısıyla yapılan açıklamalar için; “tüm iyi dilekleriniz ve yaldızlı sloganlarınız sizlere kalsın” dedi.

Kişmir, yazılı açıklamasında, “İfade özgürlüğü linç edilmek istenirken, basın emekçileri işlerinden atılırken, sosyal hakları işverenleri tarafından gasp edilirken, medya patronları gazetecilere sansür uygularken, gerçekleri yazdığı için gazeteciler ‘vatan haini’ olarak yaftalanırken ve faili meçhul cinayetler konusunun üzeri kapatılırken ses çıkarmayan sizlerin samimiyetsizliğini böyle günlerde çok daha iyi anlıyor ve görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İfade özgürlüğünü kısıtladığını iddia ettiği Bilişim Yasası Meclis’ten geçtikten sonra “basın özgürlüğünden” bahsetmenin popülizmden öteye gidemeyeceğini savunan Kişmir, şunları kaydetti:

“Basın Emekçileri Sendikası olarak sadece ülkemizdeki değil tüm dünyadaki meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olarak ifade özgürlüğüne karşı mücadele etmeye, bu konuda iki yüzlü bir tavır içerisinde olanlara tepki koymaya ve özgür bir basın için sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz.

Dikta rejimlere karşı fikirlerimiz, kalemlerimiz ve ifade gücümüzle karşı koyacağız, çünkü onların tehditkar silahlarına karşı bizlerin de susmayacak olan kalemlerimiz var.”