Tsioutis: “İkinci coronavirüs dalgası olmayacak ama şimdiki durum devam edecek”

Avrupa Üniversitesi İç Hastalıkları, Enfeksiyon önleme ve Kontrol Eğitimi Uzmanı Doçent Dr. Constantinos Tsioutis, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, ikinci bir coronavirüsü dalgası olmayacağını ancak dünyadaki şimdiki durumun devam edeceğini, küresel esasta vakalarda artış kaydedildiğini söyledi.

Prof. Tsioutis, “Bu küresel esasta biz hala birinci dalgadayız. Gelecek aylarda ilk dalganın aynı oranda devam edeceğini görüyoruz. Umarız çok hızlı olmaz. Ama her hâlükârda Sonbahara kadar devam edecek. Dolayısıyla muhtemelen şimdiki durumun devam edeceğini göreceğiz. Aksi takdirde ikinci dalga önemli bir düşüş ve yeni bir artış demek olur” dedi.

Küresel olarak durumun iyi olmadığını, kimsenin Kıbrıs’ın iyi durumuna aldanmaması gerektiğine dikkat çeken Constantinos Tsioutis, havaalanlarının açık olduğunu, dikkatli olmak gerektiğini, virüsün kendini tehlikeli yapan iki özelliği bulunduğunu, birinin uzun kuluçka dönemi, ikincisinin de belirti vermeyen vakalar olduğunu, virüsün bir kişiden diğerine kolayca geçtiğini anlattı.

İnsanların tedbiri azalttıklarını belirten ama “Virüsün hala var olduğunu ve çok kolay bir şekilde yeniden ortaya çıkabileceğini anlamamız gerekir” şeklinde konuşan Tsioutis, aşılar konusunda da, 3. klinik aşamaya girecek, binlerce gönüllünün teste tabi tutulacağı bir ikilinin olduğunu, bunun da yılsonuna kadar her şeyin daha iyimser olacağı anlamına geldiğini vurguladı.

Aşının belki bulunabileceğini ancak şimdi esas konunun tüm dünya için ne kadar mevcut olacağı, ne kadar doz gerektiği ve bağışıklığın ne kadar süreceği olduğunu belirten Constantinos Tsioutis, “Biz aşıların küresel esasta çözüm olacağına inanıyoruz; ancak kısa sürede beklemiyoruz, İlkbahar 2021’e kadar şimdiki gibi devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Virüsün havadan gelip gelmediği sorusunu yanıtlayan Prof. Tsioutis, bu görüşün yeni olmadığını, bir damla enfeksiyonu olduğunu ve bazen daha uzak mesafelere ulaşabildiğini kaydetti; “Bu yeni değil. Bunu biliyorduk. Kişisel korunma tedbirleri devam etmeli” dedi.

Kıbrıs’ta tedbirlerin daha da rahatlayacağını, protokolleri korumak gerektiğini ifade eden Tsioutis, protokollerin korunmaması durumunda bir artış görülmesinin beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Constantinos Tsioutis, eldiven kullanma konusunda ise bunun yasaklanmadığını, her zaman eldiven kullanması önerilen mesleklerin kullanmaya devam edeceğini belirtti; “Yasaklanmayacaklar ama kullanılmaları gerekmiyor. Mesafe ve el hijyeni eldiven giymekten daha önemlidir. Eğer eldivenler uygun kullanılmazsa tehlikeli olabilirler” şeklinde konuştu.