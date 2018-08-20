Trafik için polise çağrıldı, araçtan silah çıktı

Sahte pasaport kullandığı tespit edilen C.E.R.(E-36) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre 26 Aralık 2017 tarihinde, Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan C.E.R’in görevli memura başka bir şahıs adına sahte olarak düzenlenmiş pasaport beyan ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahsın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



TRAFİK SUÇUNDAN POLİSE ÇAĞIRILDI, ARACINDA TABANCA BULUNDU



Bu sabah 06.00 sıralarında, Lefkoşa’da, işlediği trafik suçu nedeniyle polise çağırılan T.G’nin (E-38) aracında yapılan aramada, 7,65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 10 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

T.G’nin tutuklandığı belirtildi.



ÇALIŞANDAN HIRSIZLIK…

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gomşu Restoran’da çalışan C.S’nin (E-53), iş yerinin günlük hasılatı olan toplam bin 450 TL parayı çaldığı tespit edildi.

İlgili kişinin tutuklandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



29 BİN EURO’U BEYAN ETMEDEN ÜLKEDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Dün sabah, tasarrufunda bulunan 29 bin Amerikan Dolarını yetkili makamlara beyan etmeden, Ercan Havalimanı’ndan ülkeyi terk etmeye çalıştığı tespit edilen Y.N.(E-27) hakkında yasal işlem başlatıldı.



ERCAN HAVALİMANI’NDA KAVGA

Dün sabah Ercan Havaalanı park alanında yaşanan olayda A.Z.(E-51), tartıştığı Yücel Cümendür’ün burnunu ve ayak başparmağını kırdı.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



BERKE İRİ BULUNDU

Cumartesi’nden bu yalan kayıp olduğu bildirilen Berke İri (K-14) bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.