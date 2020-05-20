THY: İç hat seferleri 4 Haziran, dış hat seferleri 10 Haziran'da başlayacak

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, iç hat seferlerinin 4 Haziran'da, dış hat seferlerinin ise 10 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuşan Aycı yeni dönemle ilişkin şunları söyledi: İç hat seferleri 4 Haziran'da dış hat seferleri ise 10 Haziran'da başlayacak. Yolcularımızın beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak. Uçak altına kabul edilecek. 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek."

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Aycı, Cüneyt Özdemir'in sorusu üzerine "İki hafta önce her şey iyi gittiği takdirde 28 Mayıs'ta iç hat uçuşlarına kademeli başlarız derdim, dış hat uçuşlarına da Haziran başında başlamayı planlıyoruz derdim. İç hatlardaki yeni tarih 4 Haziran'a, dış hatlardaki yeni tarih de 10 Haziran'a kaydı, biz de tarifelerimizi güncelleyerek yeni tarihe adapte olmaya çalışıyoruz" dedi.

Aycı, "Bilet alan tüm yolculularıma şunu söylemek isterim merak etmesinler aldıkları biletler geçerlidir. Ücretsiz bir şekilde 2021 yılının 31 Aralık tarihine kadar ücretsiz değişiklik hakları var" diye konuştu.



-İç hat seferleri 4 Haziran, dış hat seferleri 10 Haziran'da başlayacak



-Yolcularımızın beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak



-Kabin bagajları uçak altına kabul edilecek



-8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek



-El çantası ise kabinde taşınabilecek

Kaynak: BBC