Teminatla serbest kaldı

Lefkoşa’da tartıştığı eşini tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan S.D., aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı S.D., bugün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkeme’sine çıkarıldı.

Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada üç gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 10 bin TL’lik nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Soruşturma tamamlandı

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Murat Plevne, zanlı S.D., 27 Ocak’ta saat 11.00’de Lefkoşa’da Şehit Kemal Ünal Caddesi’nde ikametgahı içerisinde eşi H.D ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonucunda şiddet tehdidinde bulunduğunu, ittirerek, yere düşmesini sağlayıp, ciddi bir şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Plevne, müştekinin aynü gün hastaneye götürülüp, muayene edildiğini belirtti. Tahkikatın tamamlandığını ve zanlının Türkmenistan vatandaşı olduğunu söyleyen Plevne, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.