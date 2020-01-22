Teminanta bağlandı

Lefkoşa’da bir apartman dairesine gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda tutuklanan zanlı C.T., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, huzurunda bulunan zanlı C.T.’nin “Fuhuşa Teşvik, Fahişelik Yapılmasına Yardımcı Olma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının evine 18 Ocak 2020 tarihinde saat 14.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ tarafından operasyon düzenlendiğini belirtti

Polis, zanlının yatak odasında tespit edilen 2 erkek şahsın ve Mağusa’da sakin 3 kadın şahsın para karşılığında birlikte olmalarını sağlayıp adı edilenleri fuhuşa teşvik ve Fahişelik Yapılmasına Yardımcı Olma suçunu işlediklerini kaydetti.

Polis, zanlının başlatılan tahkikata etki edemeyeceğini belirterek zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı iler mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına 4 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması 3 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 60’ar bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.