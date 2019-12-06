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Telekomünikasyon Dairesi'nden abonelerine uyarı

Telekomünikasyon Dairesi'nden abonelerine uyarı

Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin, 31 Ekim 2019 tarihine kadar olan borçlarını en geç 13 Aralık'a kadar kapatması,aksi takdirde telefon hatlarının kesileceğini duyurdu.

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Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin, 31 Ekim 2019 tarihine kadar olan borçlarını en geç 13 Aralık'a kadar kapatması,aksi takdirde telefon hatlarının kesileceğini duyurdu. Daireden yapılan yazılı açıklamada ayrıca ay sonu itibarıyla daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatları iptal edilerek, abonelikleri sonlandırılacak.

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