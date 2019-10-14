TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde kulüp seçimleri coşkusu

Sosyal, kültürel, zihinsel ve sportif alanda 29 kulüp içinden öğrencilerin kendilerine en uygun olanlarını seçebilmeleri için kulüp danışman öğretmenleri hazırladıkları stantları öğrencilere tanıttı. Birbirinden renkli stantları teker teker gezerek bilgi alan öğrenciler daha sonra kulüp seçimlerini yaptı.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde öğrenci kulübü seçimleri yapıldı.

Kolejden yapılan açıklama şöyle:

Çocuğun kendini tanıması ve yeteneklerine yön vermesi, zekâ ve becerilerini birleştirerek ürün sergilemesi, eğlenerek sosyal açıdan gelişmesi, kendini rahatça ifade edebilme becerisini kazanabilmesi TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Okul yönetimi bu nedenle kulüp faaliyetlerine özel önem verirken öğrenciler de yeni ders yılının kulüp seçiminde seçeneklerin çokluğu nedeniyle zorlandılar.

Kulüp etkinliklerinde öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmelerine ve yaratıcı özeliklerini sergileyebilmelerine fırsat tanınıyor. Mutlu olmayı isteyen bireyler yetiştirmek için öz güvenli bireyler yetiştirmek gerekir. Bunun için de küçük yaştan itibaren çocukların hem fiziksel hem de pedagojik gelişimlerini destekleyecek eğitimin gerekli olduğu bilinciyle TED Kuzey Kıbrıs Koleji kulüp etkinliklerini öğrencilere zevkli ve eğlenceli bir ortamda sunuyor.

Geçtiğimiz hafta içinde ilk, orta ve lisede yapılan etkinlikte öğrenciler kendilerini keşfetme ve yeteneklerini sergileme yolculuğuna çıktı. Sosyal, kültürel, zihinsel ve sportif alanda 29 kulüp içinden öğrencilerin kendilerine en uygun olanlarını seçebilmeleri için kulüp danışman öğretmenleri hazırladıkları stantları öğrencilere tanıttı. Birbirinden renkli stantları teker teker gezerek bilgi alan öğrenciler daha sonra kulüp seçimlerini yaptı.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde seçimlerin hemen sonrasında kulüp çalışmalarına başlandı. Kulüp çalışmaları ağırlıkla Salı ve Çarşamba günleri yapılıyor.