Tatlısu festivalle renklenecek!

Tatlısu Belediyesi’nin Final Organizasyon işbirliğinde düzenleyeceği “12'nci Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali” bugün başlıyor.

7-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak festival, Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda yapılacak, festivalde, Ali Altay ile Grup SOS, Fuat Saka ve Buray konseri yer alacak.

Festivalde, çeşitli kültürel ve sportif etkinlikler olacak.

Harnup ve harnup ürünlerini tanıtarak ön plana çıkarılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Tatlısu Harnup Festivali, bu akşam başlayacak.

Açılış gecesinde Yetenek Sizsiniz finalistleri, illüzyonist Enver Ertaş, Game of Gölge, Led Robot Show, uluslararası halk dansları ve Erkan-Kaan Obüs’ün gösterileri olacak. Açılış gecesinin finalinde Türkiye'nin ünlü rock sanatçısı Ali Altay, başarılı gruplarımızdan SOS’le birlikte sahne alacak.

8 Eylül cuma akşamı “Çocuklar güzeldir” geçidiyle başlayacak. KKTC, Türkiye, Slovakya, Kırgızistan, Kosova halk dansları şöleni sonrasında Game of Gölge ve Enver Ertaş gösteri sunacak.

Gecenin finalinde Ekrem Fead Mod konseri olacak.

9 Eylül cumartesi Karadeniz’in efsane ismi Fuat Saka ve orkestrası konser verecek. Konser öncesi Fiberabikes bisiklet şov ve Mama Afrika Akrobasi nefesleri kesecek.

10 Eylül pazar akşamı Afrika Etiyopya akrobasi şovuyla yeniden nefesler kesilecek. Festivalin finalinde başarılı sanatçımız Buray konseri var. Uluslararası halk dansları, Leylek ayaklı uzun adamlar ve şovmen illüzyonist Enver Ertaş, 4 gece boyunca sahnede olacak. Festivalin 10 Eylül gündüz programında ise bocce ve tavla turnuvalarının yanı sıra plaj güreşleri olacak.