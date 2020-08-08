Tatilciler, İskele ve Karpaz’a koştu

Devrim DEMİR

Salgın nedeniyle turizm sektörü ikinci bayramda da umduğunu bulamadı. Yurt dışından gelişlerin kısıtlı olduğu bir bayram daha geride kalırken, Mart ayından bu yana dışa kapanan turizm açılamadı.

Yurttaşlar salgın nedeniyle tatillerini ülke içinde geçirmeyi tercih ederken, özellikle Karpaz ve İskele’ye rağbet etti.

Turizmin kalbinin attığı Girne ve bölgesindeki oteller ilk bayramda olduğu gibi ikinci bayramda da umduğunu bulamadı.

Girne bölgesinde bazı otel ve butik oteller yüzde 8 doluluk oranı ile bayramı kapattıklarını ifade ederken, Karpaz bölgesindeki butik otellerin doluğu yüzde yüzü buldu.

Girne ve bölgesinde birçok otelin Ağustos ve Eylül aylarındaki rezervasyonları iptal edildiği de öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, bayram süresinde istatistik verilere bakıldığında halkın iç turizme yönelerek farkındalık sahibi olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren:

“4 günlük sürede 5 bin 500 turist geldi”

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Turizm Planlama Dairesi’nin elde ettiği verilere göre, Bayramı tatili süresince hava yolu ile KKTC’ye yaklaşık 5 bin 5 yüz turist geldi.

4 günlük süresince, yaklaşık olarak 6 bin civarında KKTC vatandaşının ülkede tatil yaptığını belirten bakan Evren, tatil için tercih edilen bölgelerin başında İskele-Karpaz bölgesindeki küçük ölçekli oteller olduğu bilgisini verdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, 4 günlük Kurban Bayramı’nda turizm hareketlerini değerlendirdiği açıklamasında, KKTC genelindeki 5 yıldızlı otellerin Bayram süresince doluluk oranlarının ortalama yüzde 30’larda seyretmesine karşın kırsalda bulunan daha küçük ölçekli konaklama tesislerinin yüzde 100’lere kadar çıkmasının, pandemi süresince konaklama tercihlerinin değiştiğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Karpaz bölgesindeki küçük oteller memnun

Burhan Kalın (Burhan’s Otel):

“Karpaz görmediği yüzlerle tanıştı”

Burhan’s Otel direktörü Burhan Kalın, Karpaz bölgesine artan ilginin oldukça sevindirici olduğunu belirterek Kurban bayramı rezervasyonlarının iki ay öncesinden başladığını kaydetti.

Kalın’ın ifadeleri şöyle:

“Bayram rezervasyonları iki ay öncesinden yapıldı. Butik otelimiz 20 odalı ve dolu dolu geçirdik. Müşterilerimiz hep yerli yurttaşlarımızdı ve bu çok sevindirici bir gelişme oldu Karpaz bölgesi için. Karpaz görmediği yüzlerle tanıştı, çok sayıda kişiyi de doluluk sebebiyle geri çevirmek zorunda kaldık. Karpaz bölgesine genel anlamda yoğun bir ilgi var, sadece otellerimiz değil sahillerde çadırlarla dolup taştı. Hafta arası sakin geçerken, hafta sonu otelimiz yüzde yüz dolu geçiyor. Ağustos ayında da rezervasyonlarımız var, hepsi yurt içinden” .

Sedat Gülay (Livana Otel): “Yüzde yüz doluyuz”

Livana Otel işletmecisi Sedat Gülay, bayram tatili süresince otelin dolu olduğunu otele yerli halkın oldukça ilgi gösterdiğini söyledi.

Gülay, “Kurban bayramı boyunca otelimiz doluydu. Müşterilerimiz adanın dört bir yanındandı. Oldukça memnuniyet verici bir bayram geçirdik, Ağustos ayında da rezervasyonlarımız hep yerlilerden. Hafta içi otelimizin doluluk oranı yüzde 40 devam ederken, hafta sonu yüzde yüz dolu” şeklinde konuştu.

Murat Çebi (Glaro Garden Hotel): “Ağustos sonuna kadar doluyuz”

Glaro Garden Hotel işletmecisi Murat Çebi, bölgeye ve faaliyet gösteren otellere ciddi bir talep olduğunu belirterek, Ağustos ayının da dolu dolu geçtiğini söyledi.

Çebi, “Bayramda Karpaz ve buradaki otellere müthiş bir talep vardı. Aşırı bir yoğunluk yaşadık. Bayram ertesi yaz tatilinin devam etmesi nedeniyle inanılmaz bir kalabalık yaşamaktayız. Talep çok fazla, müşterilerimizin tamamı yerli insanlarımız. Karpaz desteklenmeli düşüncesindeyim, uzun yıllar sonra Karpaz bölgesi hareketlendi. Ağustosun sonuna kadar ciddi bir rezervasyonumuz olmakla beraber otelimiz ay sonuna kadar dolu” dedi.

Kudbettin Sünmez (Karpaz Stone House): “Karpaz çok canlıydı”

Karpaz Stone House işletmecisi Kudbettin Sünmez, Karpaz’ın geçmiş yıllara göre bu yaz oldukça canlı geçtiğini otellerin hemen hemen hepsinin dolu olduğunu söyledi. Sünmez, “Karpaz geçmiş yıllara göre bu yıl salgının da etkileri nedeniyle en kalabalık en hareketli dönemlerin, geçiriyor. Her akşam için müşterilerimiz olmakla beraber, yerli insanımızın iç turizme yönelmesi çok sevindirici. Eski yıllara göre kıyas yaptığımız zaman, hafta içi daha sakin olsak ta hafta sonu yüzde yüz doluyuz” şeklinde konuştu.

Girne bölgesi sessiz…

Dome Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman:

“Savaştan pahalıya mal oldu”

Dome Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman, yıllardır Dome Hotel’in hiç bu kadar boş olmadığını ifade ederek geçirilen sürecin savaştan pahalıya mal olduğunu kaydetti.

Karaman’ın ifadeleri şöyle:

“Kurban bayrımı oldukça kötü geçti. Otelimiz yüzde 8 doluydu, Dome Hotel yıllardan beri bu kadar boş kalmamıştı. Bu süreç bize savaştan daha pahalıya mal oldu bize. Çalışanlarımız ellerinden geldiği kadar Dome Hotel’i korumaya çalışıyor. Önümüzdeki aylar için de ne yazık ki hiçbir hareketlilik söz konusu değildir. Yurttaşların Karpaz ve bölgesindeki otellere ilgisi mutluluk verici. Uçakların gelişleri, 2020 yılının nasıl biteceğinin ne yazık habercisi. Ülkeyi yönetenler durumun ciddiyetinin farkına varmalı. Otellerin doluluk oranı yüzde 5’lerden yukarıya çıkmıyor”.

Manolya Otel Direktörü Mehmet Dolmacı:

“Tüm rezervasyonlar iptal”

Manolya Otel Direktörü Mehmet Dolmacı, bayramın kötü geçtiğini 7 günlük karantina sürecinin bayramdan önce açıklanması nedeniyle özellikle Türkiye’den birçok rezervasyonun iptal edildiğini söyledi.

Dolmacı’nın ifadeleri şöyle:

“7 günlük karantina sürecinin bayram öncesi açıklanması nedeniyle özellikle Türkiye’den bir çok rezervasyon iptal edildi. Yurttaşların iç turizme yönelmesi bizi mutlu etti ama doluluk olarak umduğumuzu bulamadık. Ağustos ayı kötü geçiyor, otel olarak profilimiz yabancı turistlerdi. Başta İngiltere olmak üzere, Almanya ve Hollanda’dan her yıl gelen müşterilerimiz bu yıl sağlık çerçevesinde yok. Devre dışı kaldık ve bu durum oldukça ciddi. Türkiye’den gelenlere çift PCR uygulanırken, bunu aynı şekilde üçüncü ülkeden gelenler için de uygulanır. Uçak sayımız zaten sınırlı, çift PCR uygulaması ile üçüncü ülkeden de açılıma gidebileceğimizi ümit ediyorum.”

Sammy’s Hotel direktörü Akın Kamburoğlu:

“Çok fazla iptal oluyor”

Sammy’s Hotel direktörü Akın Kamburoğlu, bayramın çok sakin geçtiğini yaz sezonunun bitimine yakın hala hareketlilik olmadığını ifade ederek, “2020 yılı kötü geçmekte, önce sağlık diyoruz ama uçakların sıkıntılı ve az gelişi turizme çok etki etti. Aylar önce alınan çok sayıda rezervasyonlarımızın hepsi iptal ediliyor bu da uçakların düzensiz gelişlerinden kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“İstediğimiz doluluğu yakalayamadık”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, istatistik olarak incelenen verilerde yurttaşların Karpaz bölgesini tercih ettiğinin ortaya çıktığını belirtti, iç turizmin fark edilmesinin çok sevindirici bir durum olduğunu söyledi.

Çağıner, ülkeye çift PCR’la gelişlerin daha çekici bir şekilde pazarlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Çağıner, “Tatilciler zaten salgın sürecinde ülkeye zor şartlarda geliyor. Ülkeye gelişlerde çift PCR testi uygulaması daha çekici bir şekilde pazarlanmalı. Çift PCR uygulamasını istememizdeki neden insanların daha huzurlu tatil yapmaları. Daha iyi bir anlatım, daha iyi bir tanıtım yapılmış olsaydı, KKTC’ye şuan daha güvenli bakılacaktı. Çift PCR uygulamasının önemi çıkan vakalarla belli oluyor. İstediğimiz dolulukları yakalayamadık, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye geçmek isteyen turistlerin geçişlerinde büyük engel var. Hükümet bunun için bir an önce haklarımızı vermeli” dedi.