Tatar: '50 bin çalışma izinli var... Bu fazla'

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 91 milyon 742 bin 200 TL’lik bütçesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülüyor.

UBP milletvekili Sunat Atun, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı üzerine söz alarak, yaklaşık 7 yıl Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yaptığını anlattı, UBP-DP hükümeti döneminde bu alandaki icraatları aktardı.



ATUN, HÜKÜMETE EKONOMİK PROGRAMA YAKLAŞIMINI SORDU



Enerji konusunda da açıklamalarda bulunan Atun, Türkiye ile imzaladıkları “Enerji İşbirliği” protokolüne değinerek, protokolle, kablo ile elektrik getirilmesi projesi, denizlerdeki doğal gaz işbirliğini gündeme taşıdıklarını anlattı.

Atun, mevcut hükümetin ekonomik programa yaklaşımının bilinmesine muhtaç olunduğunu söyleyerek, “Sayın Başbakan ‘2016-2018 programını benimsedik imzalayacağız’ ya da ‘benimsemedik imzalamayacağız’ demedi. Bu konudaki sorumuzun uzun süren Başbakanlık bütçe görüşmesinde gözden kaçtığını temenni ediyorum. Bu konu aydınlatılmalı. Cevap bekliyoruz” dedi.

TATAR SU KONUSUNDAKİ HÜKÜMET POLİTİKASINI SORDU

UBP milletvekili Ersin Tatar da bütçe üzerine söz aldı.

Başbakan Erhürman’ın, ekonomik programla ilgili hala açıklama yapmadığını söyleyen Tatar, su konusundaki hükümet politikasını sordu.

Ekonomide her yıl büyüme olduğunu söyleyen, “bu iyi bir gelişmedir” diyen Tatar, dövizdeki dalgalanmaların alım gücünü olumsuz etkilediğini belirtti.

Tatar, elektrik konusunda da açıklamalarda bulundu, “Ülkeye kabloyla elektrik getirilmesi önemli. İhtiyaç artıyor. Bunun küçük santrallerle ve Fuel oille karşılanması mümkün değil” dedi.

Bu alandaki fizibilite çalışmalarının önemli olduğunu belirten Tatar, bu raporların hazırlanması, kendileriyle de paylaşılması gerektiğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs’taki doğal zenginliklerden sadece Kıbrıslı Rumların değil, Kıbrıslı Türklerin de hakkı olduğunu belirtti.

Ülkedeki taş ocakları konusunda hassas davranılmasını isteyen Tatar, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılmasının herkesin görevi olduğunu söyledi.

Turizmin ülkede geliştiğini, gelişmeye devam edeceğini ifade eden Tatar, yerli ürünlerin bu alanda, iç piyasada kullanılmasının önemine vurgu yaptı, “Refah paranın burada kalmasıyla sağlanır” vurgusunda bulundu.

“ÇALIŞMA İZNİYLE BURADA ÇALIŞAN SAYISI 50 BİNE ULAŞTI… BU RAKAM FAZLA”

Çalışma izniyle burada çalışan insanların sayısının 50 bine ulaştığını söyleyen ve bu rakamın fazlalığına işaret eden Tatar, meslek liselerinin olanaklarının artırılmasını, meslek liselerinden mezun edilenlerin yerli istihdam kapsamında işe alınması, hükümetin bunun üzerinde durması gerektiğini vurguladı.

Asgari Ücret konusuna da değinen Tatar, “Zeki Bey 2.365 TL’de durdu. Ben bu hükümetten refah payı beklerdim. Demek ki neymiş, konuşurken iyi tahliller yapılmalıymış” şeklinde konuştu.

Tatar, büyük projelerin tamamlanması gerektiğini de kaydederek, iletişim ve ulaşım alanındaki projelere işaret etti.