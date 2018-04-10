Tarımda işbirliği

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Ankara temasları çerçevesinde TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile de bir araya geldi.

Şahali ve Fakıbaba görüşme sonrası TC ve Kuzey Kıbrıs Hükümetleri arasında Tarım alanında teknik, bilimsel ve ekonomik işbirliği mutabakat zaptına imza attı.

İmza töreninde konuşan TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, KKTC’nin tarımda daha güçlü olmasının Türkiye için önemine işaret etti.

Fakıbaba, iki ülke arasındaki tarımsal bağların nasıl güçlendirileceği, neler yapılması gerektiğini ve hangi çalışmaların yürütüleceğini detaylı olarak konuştuklarını belirtti.

Fakıbaba: İşbirliğimiz güçlenecek

Bakan Fakıbaba konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye ile KKTC arasında tarım alanında teknik, bilimsel ve ekonomik işbirliği mutabakat zaptını imzalamak üzere biraraya gelmiş bulunuyoruz. Kıbrıs’ı ülkemizin bir parçası olarak görüyoruz.Bugüne kadar birçok projeye ve ortak işbirliğine imza attık. Tarımsal alanda her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. İmza atacağımız anlaşma ile tarımsal işbirliğimiz daha da güçlenecektir.Anlaşmanın her iki ülke için hayırlı olmasını temenni ederim”.

Bakan Şahali de konuşmasının başında Bakan Fakıbaba’nın davetine teşekkür etti.

Şahali: Tarım kök salmak için önemli

Mutabakat zaptına atılacak imzalar ile iki ülkeler arasındaki iyi ilişkilerin karşılıklı yarara dayalı yardımlaşma ve işbirliğinin daha ileriye taşınmış olacağını söyleyen Şahali, “Tarım toplumların topraklarına kök salması bakımından son derece önemli bir ekonomik faaliyettir. Bugün için artık tarım ekonomi bilim ve teknolojik gelişmelerle ele alınması gereken temel üretim alanıdır.Bu doğrultuda TC çok önemli mesafeler kat etmiştir” dedi.

Bakan Şahali, KKTC ölçeğinde ileri adımları atabilmek, tarımsal potansiyeli geliştirirken Türkiye’nin deneyiminden, teknik ve mali yardımlarından faydalanmanın önemine vurgu yaptı.

Bakan Şahali, “Umuyorum ki imzalayacağımız mutabakat zaptı her iki ülkenin ama özellikle gelişmekte olan kendi ülkemin müreffeh koşullarının başlangıcı anlamına gelir. Hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.