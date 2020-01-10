Yeni yıl itibariyle çiğ sütte yapılan 21 kuruşluk artış, süt imalatçıların tepkisine neden olurken, hayvancılar zammı ‘az’ buldu… Zammın kaçınılmaz olduğunu belirten imalatçılar, her ne kadar ürün fiyatlarını arttırmak istemeseler de, %10 oranında bir zammın piyasaya da yansıyacağını ifade etti.

Dila ŞİMŞEK

Yeni yıl itibariyle çiğ süt fiyatına 21 kuruşluk zam yapıldı, süt imalatçıları endişelenmeye başlarken hayvancılar zammı beklenenden az buldu.

YENİDÜZEN’e konuşan süt imalatçıları, ülkedeki süt üretiminin azaldığını, bunun da fiyatlara %10 olarak yansıdığını söyledi.

Zammın kaçınılmaz olduğunu belirten imalatçılar, her ne kadar ürün fiyatlarını arttırmak istemeseler de, %10 oranında bir zam olacağını ifade etti.

Yurtdışından ithal edilen ürünlerle rekabet edemediklerini dile getiren imalatçılar, ithal ürünlere fon uygulamasının hayati olduğunu vurgulayarak, aksi takdirde yerli ürünün piyasada bulunmayacağını açıkladı.

Öte yandan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yapılan zammın talep edilenden çok daha az olduğunu söyleyerek, çiğ sütün en az 3,15 TL olması gerektiğini savundu.

Çiğ süt şu anda hayvancıdan SÜTEK’e 2,50 TL’ye veriliyor, SÜTEK’ten süt imalatçılarına ise 2,59 TL olarak yansıyor.

Türkiye ürünleri ile yerli ürün arasında fiyat farkı büyüyor…

Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar, artan fiyatların ürünlere yansıdığını söyleyerek, yerli beyaz peynirlerin markette 30 TL civarında satıldığını, Türkiye’den gelen ithal ürünlerin ise 19-20 TL’ye bulunduğunu ifade etti.

Kaşar fiyatlarının ise, hemen hemen aynı…

Yerli kaşar peynirin 250 gramı 13,15 TL’ye satılırken, Türkiye markası kaşarın 300 gramının 11,95 TL.

Süt fiyatlarında ise fark gözle görülür oldu. İthal ürünlerdeki süt fiyatı 5,65 TL’ye raflarda yerini alırken, yerli süt ürününün 6,75 TL olduğu fark edildi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları:

“En az 3,15 derken, fiyat 2,50 dendi”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yapılan zammın ‘az’ olduğunu söyledi. Birlik başkanı olarak, sütteki zam için çabaladıklarını, hayvancıların geçimini düşündüklerini kaydeden Naimoğulları, Tarım Bakanlığı’na tepki gösterdiklerini ifade etti. Bakanlıktan süt fiyatını en az 3,15 TL olarak talep ettiklerini dile getiren Naimoğulları, 2,50 TL olarak fiyat biçildiğini, 9 kuruşun SÜTEK’e yansıtıldığını belirtti. Süt imalatçılarının ise şikayetlerini Bakanlığa bildirmesi gerektiğini kaydetti.

Reha Süt Ürünleri Direktörü Mustafa Kaymak:

“Ülkede süt üretimi azaldı”

Reha Süt Ürünleri Direktörü Mustafa Kaymak, süte gelen %10’luk zammın, ürünlere de aynı şekilde yansıdığını kaydetti. İthal ürünlerle rekabet konusunda her zaman zorluk yaşadıklarına değinen Kaymak, aradaki farkın büyük olduğunu söyledi. Süt zammının sebebi olarak ülkedeki hayvan sayısının azalmasını gösteren Kaymak, fiyatlardaki artışı çözmek için ülkedeki sütün çoğalması gerektiğine vurgu yaptı.

Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar:

“Süt ürünlerinde sadece Türkiye ile değil, Avrupa’yla da rekabet içindeyiz”

Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mustafa Başlar, çiğ sütün 1 Ocak itibariyle 21 kuruşluk zamla, 2,38 TL’den 2,59 TL’ye satılmaya başlandığını kaydetti. Bunun süt imalatı sektörünü birebir etkilediğini belirten Başlar, süt zammının süt ürünlerinin zammına neden olduğunu ifade etti. Zam yapmak zorunda kalmayı tercih etmediklerini söyleyen Başlar, tüketicinin alım gücünün düşük olduğuna işaret etti. Ekonomik krizin olduğu bu dönemlerde, sektörün kan kaybettiğini dile getiren Başlar, bu sorunun, ithal ürünlerle rekabeti zorlaştırdığına vurgu yaptı. Başlar, “Süt ürünlerinde sadece Türkiye ile değil, Avrupa’yla da rekabet içindeyiz. Avrupa’da maliyetler düşük, teşvikler iyi olduğu için çok iyi ürünleri Kıbrıs’a 3.5 Euroya ithal edebiliyorlar. Türkiye’den gelen ürünler de, oradaki koşullar nedeniyle ucuza denk geliyor. Sorunumuzu Tarım Bakanı’na belirttiğimizde, geçmiş dönemin açığının kapatılması için böyle bir zam yapıldığını ifade etti. Macaristan ve Orta Doğu’da da hellim üretimi başladı” şeklinde konuştu.

Döviz kurlarının düştüğüne değinen Başlar, artık krizin eskisi kadar ağır olmadığını söyleyerek, bu zammın ‘gereksiz’ olduğunu kaydetti.

Başlar, zam yerine üreticilerin maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, yem üretimine teşvik verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gülgün Süt Ürünleri Direktörlerinden Yunus Betmezoğlu:

“Zam piyasaya %10-15 olarak yansıyacak”

Gülgün Süt Ürünleri Direktörlerinden Yunus Betmezoğlu, yapılan zammın piyasaya %10 ile %15 arasında mutlaka yansıyacağını kaydetti. 1 Ocak’tan beri, sütü zamlı satın aldıklarını dile getiren Betmezoğlu, bu zammı henüz piyasaya yansıtmadıklarını, ellerinden geldiğince fiyatı düşük tutacaklarını söyledi. Tüketicilerin alım gücünü düşünerek, zam yapmak istemediklerini ifade eden Betmezoğlu, ithal ürünlerle rekabetin gitgide zorlaştığına değindi. Betmezoğlu, “Yurtdışından gelen ürünlere fon uygulanmadıkça, yerli ürün satışının iç piyasada azalması kaçınılmaz. Girdilerin düşürülmesi, hem hayvan üreticilerini, hem bizim sektörümüzü, hem de tüketiciyi rahatlatacaktır” dedi.