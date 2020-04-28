Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, işten durdurma dalgasının Mayıs ortasında başlayacağını düşündüklerini dile getirdi, “Umarım yanılırız. Ciddi bir işsiz ordusu bize başvurursa bununla başa çıkmak zor olacak. 2600 TL ile bunu karşılamayız. Bu nedenle 1500 TL’ye düşürdük” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, eleştirilere neden olan 1500 TL’lik maaş desteği konusunda siyasi sorumluluğun kendisinde olduğuna vurgu yaptı.

Sucuoğlu, 1500 TL maaş desteği için 8 günde 49.405 işçinin kayıt edildiğini açıkladı, bu işçilerin 17 bin 521’inin Türkiye, 16 bin 55’inin KKTC yurttaşı olduğunu söyledi.

4 Mayıs’tan itibaren ödeme planladıklarını ifade eden Sucuoğlu, 5 Mayıs Salı da Maliye’nin ödemesi olacağına işaret ederek, “İki gün arayla ödeme yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.



Bankalardaki yoğunluk durumuna göre ödemelerin gününün değişebileceğini anlatan Sucuoğlu, Meclis'te işsizlik ödeneği ile ilgili eleştirileri yanıtladı.

İşsizlik ödeneğinin düşürülmesi konusunda konuşan Sucuoğlu “Gönül isterdi ki işsizlik ödeneği 1500 TL’ye düşmesin” dedi.



"Bu kadar vicdansızlık beklemiyorduk"

İşçilerini ödemeyen işletmeler olduğu hatta işten durdurmalar olduğunu açıklayan Sucuoğlu “Bu kadar sorumsuzluk, bu kadar vicdansızlık beklemiyorduk. Bazı işverenlerin işçisine ‘seni durdurayım, git 2600 TL işsizlik ödeneği al’ dediğini duyduk” dedi. İşsizlik ödeneğini 1500 TL’ye düşürme nedeninin bu olduğunu iddia eden Sucuoğlu 18 bin prim ödeyen insanın devreden çıktığını, bunun da sigortalar için sorun olduğunu kaydetti.

“Varsın 5000 almasın ama mutfağına gıdasını götürebilsin. İşsiz kalacağına evine gıdasını götürsün” düşüncesinde olduklarını anlatan Sucuoğlu istihdamın sürdürülebilir olması gerektiğini ifade etti.

İşten durdurabilmek için bir ay önceden ihbar verilmesi gerektiğini aktaran Bakan Sucuoğlu, bakanlık kapısında telefonla işten durdurulmuş kişiler bulduğunu belirtti.



“Nisan’ın sonuna kadar işten durdurmayı durdurduk” diyen Sucuoğlu, limanların açılması ile 6 bin işçinin daha ülkeden çıkmasını beklediklerini açıkladı.

İşten durdurma dalgasının Mayıs ortasında başlayacağını düşündüklerini dile getiren Sucuoğlu “Umarım yanılırız. Ciddi bir işsiz ordusu bize başvurursa bununla başa çıkmak zor olacak. 2600 TL ile bunu karşılamayız. Bu nedenle 1500 TL’ye düşürdük” dedi.

Sucuoğlu, Sigortalar’da prim olarak 139 milyon 350 bin TL toplandığını, bugün 144 milyon TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Güneyde çalışanlar

Güneyde çalışan ve şu anda sıkıntı yaşayan Kıbrıslı Türklerin temsilcileri ile görüştüğünü açıklayan Sucuoğlu, kendilerine “hiçbir yerden geliri olmayanları tespit edip bana iletin” dediğini söyledi.

Güneyden ödemeler konusunda Koopbank üzerinden sorunun çözümü için çalışıldığını anlatan Sucuoğlu, 2000 kişi için ayda 1000 TL’lik destek planladıklarını, bu yönde çalışma yaptıklarını söyleyerek bu 2000 kişi içinde “gün çalışıp gün yiyen” kişiler olduğunu belirtti.